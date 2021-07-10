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MLB／巨人鐵捕波西成傷兵缺席明星賽 無緣締20年紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人明星鐵捕波西（Buster Posey）在日前比賽時被擦棒球擊中，球隊今宣布將他放入10天傷兵名單，確定將錯過明星賽了。 美聯社
巨人明星鐵捕波西（Buster Posey）在日前比賽時被擦棒球擊中，球隊今宣布將他放入10天傷兵名單，確定將錯過明星賽了。 美聯社

巨人明星鐵捕波西（Buster Posey）在日前比賽時被擦棒球擊中，球隊今宣布將他放入10天傷兵名單，波西不僅無緣明星賽，也錯過寫下一項大聯盟20年來的紀錄。

台灣時間周一巨人對戰響尾蛇的比賽中，波西在蹲捕時被擦棒球擊中左手拇指，此後便未再出賽，經檢查後雖然沒有骨折，只是挫傷，但依然進入巨人隊傷兵名單觀察，波西也因而無緣今年的明星賽。

去年美國疫情嚴峻，波西與妻子所領養的雙胞胎女兒出生時體重過低，狀況不穩地，經討論後，波西認為他與必須多花點心力在孩子身上，自己無心面對新冠肺炎下的防疫球季，因此決定退出大聯盟2020賽季。

今年重返賽場後，波西被票選為明星賽國聯先發捕手，不過由於已進入傷兵名單，他將缺席這場盛宴，受訪時波西也傷勢攪局表示無奈，他提及，能夠入選明星賽是種榮幸，而且孩子也對此相當期待，但如今一切都泡湯了。

根據《ESPN Stats & Info》報導，波西本來可以成為繼2000年賈羅拉加（Andres Galarraga）後，首位前一年未出賽、隔年還能在明星賽先發的非菜鳥球員，當時效力於勇士的賈羅拉加因在1999年接受非何杰金氏淋巴瘤的治療而缺席整個賽季。

新冠肺炎 疫情 淋巴 雙胞胎 骨折

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