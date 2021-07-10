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MLB／克蕭左手肘無結構性損傷 道奇鬆口氣
塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）的MRI核磁共振檢查結果，讓道奇隊鬆口氣，他的手肘並無結構性損傷，預計明天開始傳接，但何時恢復牛棚練投還是未知數。
道奇先發輪值已經破洞，克蕭又在近日進入傷兵名單，讓教練團很頭大，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天更新克蕭的傷勢狀況，他的MRI檢查結果已經出爐，左手肘有發炎，但沒有結構性損傷。
羅伯茲表示，他們原本就預期克蕭的手肘沒有大礙，但保險起見，還是決定進行完整檢查確認，讓大家都心安，「他的手肘痠痛，他過去沒有遇過這樣的痠痛，所以我們做了所有相關的檢查，確認沒有其他狀況，幸運的是確實沒有。」
克蕭本季累積9勝7敗、防禦率3.39，前一場出賽已是7月4日，他預計將在明天恢復傳接，利用明星周時間休息，羅伯茲表示，「我們現只知道他會傳接，先確認他的發炎消了後，再來做下一步打算。」
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