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MLB／棄投從打最成功案例 安凱爾讚「世界的大谷」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟棄投從打的代表人物安凱爾（Rick Ankiel），看大谷翔平憑藉「二刀流」帶來的熱潮，盛讚他正以世界級的規格改變棒球。 美聯社
大聯盟棄投從打的代表人物安凱爾（Rick Ankiel），看大谷翔平憑藉「二刀流」帶來的熱潮，盛讚他正以世界級的規格改變棒球。 美聯社

大聯盟棄投從打的代表人物安凱爾（Rick Ankiel），看大谷翔平憑藉「二刀流」帶來的熱潮，盛讚他正以世界級的規格改變棒球，讓更多孩子渴望成為下一個大谷翔平。

安凱爾高中時已是全美明星左投，卻因投球失憶症而離開投手丘，他在2007年以野手身分重新站上大聯盟，專職野手後在大聯盟打了7季，生涯共累積13勝、76轟，2018年還一度有意以投手身分尋求復出，後因手肘肌腱撕裂而放棄，堪稱大聯盟最著名的棄投從打案例。

安凱爾是大聯盟最著名的棄投從打案例之一。 歐新社
安凱爾是大聯盟最著名的棄投從打案例之一。 歐新社

大聯盟史上共有5人生涯累積打擊60轟、投球100次三振以上，包含貝比魯斯（Babe Ruth）在內的3人，距今至少60年以上，僅有大谷、安凱爾為近代案例。

大谷話題正熱，TMZ網站也找上安凱爾談大谷，而他對於大谷的表現也很驚嘆，「沒有什麼事情是他做不到，他現在的表現是絕對必看的，我每次在電視上轉到，一定會定頻在那台。」

安凱爾表示，來自日本的大谷，為棒壇帶來的熱潮不僅衝擊全美，更是全球性的，他更預期明星賽將有許多孩子第一次看到大谷的表現後，「他們會產生景仰，走到後院去，想像大谷那樣擊球、像大谷那樣投球，努力想成為下一個大谷，我覺得這真的棒透了。」

大聯盟 大谷翔平

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