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MLB／與大谷對決破局？達比修傷勢預計缺席明星賽
達比修有、大谷翔平的前後代火腿隊11號對決瀕臨破局，教士隊總教練丁格勒（Jayce Tingler）評估以他現在的傷勢狀況，「我會說，他不太可能參與明星賽。」
達比修昨天面對國民隊只投3局、失6分，就因背部緊繃退場，丁格勒今天賽前受訪報告他的傷勢狀況，背部、臀部仍有不適。
丁格勒表示，「我想他可以在幾天內恢復，但考慮他現在背部、臀部的感覺，我覺得要趕上明星賽對他來說有點難。」他也提到，儘管可能還有變數，但他預期達比修將會錯過明星賽後的第一場先發。
今年是達比修第5度入選明星賽，與初次參加的大谷同屆入選更令球迷期待，因為兩人傳承著火腿11號球衣，如今在大聯盟都是全明星級的球員，達比修日前受訪也曾表態，期待與大谷的對決可以成真，如今恐怕因為傷勢破局。
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