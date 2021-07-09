MLB／運動家羅莫異物檢查脫褲挨罰 意外獲365件內褲贊助

運動家隊投手羅莫（Sergio Romo）打算對裁判檢查異物時脫下褲子而被罰款5000美元的事件上訴。有趣的是，一家內衣褲公司找上羅莫，希望提供一年份的內褲並且負擔他的罰款，「（內衣褲公司）他們來找我，向我提出『業配』的想法，並給了我一些內褲。」

6月份，大聯盟宣布針對投手異物嚴加檢查，運動家隊羅莫日前接受檢查時違反規定，在裁判伊索格納（Dan Iassogn）面前將手套、帽子和皮帶扔在草地上，甚至將褲子褪下差點露出內褲。

當羅莫解開他的褲子時，裁判伊索格納還笑著告訴羅莫「沒有必要做這一切。」羅莫事後表示他不是故意要脫褲子給伊索格納看，但面對突如其來的檢查，他感到挫折、沮喪，強調自己當時只是希望能一笑帶過。

羅莫也坦言自身行為不恰當，「我沒有預謀，我不知道它會發生，但這讓我措手不及，這是一個幼稚的行為，我對在伊索格納面前脫下褲子感到糟糕，我不想讓他有那種感覺。」

羅莫把廠商提供的365件內褲中的很大部分送給了他的隊友。作為回報，他在擁自己的社群媒體平台上發布了這份「禮物」的照片和影片。「他們（內衣褲公司）得到了他們想要的東西，而我得到了我沒想到的東西，」羅莫說，「所以我想我們雙方都同意。」