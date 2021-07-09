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MLB／生涯首打席滿貫砲 教士菜鳥投手砲轟塞揚薛則

聯合新聞網 / 綜合報導
教士中繼投手卡馬雷納生涯首打席滿貫砲 美聯社
教士中繼投手卡馬雷納生涯首打席滿貫砲 美聯社

美國時間周四晚上國民對上教士的比賽中，教士隊投手卡馬雷納（Daniel Camarena）生涯首打席就送給在國民隊王牌投手薛則（Max Scherzer）一記滿貫全壘打，幫助球隊追分，終場教士也以9：8氣走國民。

國民在對戰教士的比賽開局攻勢猛烈，才第4局就以8：2領先教士，不過，接下來令人難以置信的事情發生了。

4局下半滿壘，輪到教士隊中繼投手卡馬雷納打擊，就在大家認為這個出局數3屆塞揚獎得主薛則鐵定十拿九穩時，卡馬雷納竟擊出右外野方向的滿貫全壘打，跌破眾人眼鏡，教士也在4局下海灌7分，最終教士擊出再見安打，以1分差氣走國民。

卡馬雷納成為36年來首位中繼投手打出滿貫砲的球員，也是教士隊史首位。卡馬雷納知道對薛則並不好打，他只是想盡力去打就是，沒想到在滿壘時打出滿貫砲，「我的天啊！我打中了，球飛向一壘方向，我注意到體育場內的燈光在閃爍，天啊，原來我打出本壘打，不只如此，還是一支滿貫砲。」

卡馬雷納在6月中旬時被從小聯盟拉上大聯盟，至今僅出賽兩場，仍算是菜鳥。然而，最菜的不是他的投球，而是打擊，因為這其實只是他大聯盟生涯首度站上打擊區，而滿貫砲這個出人意表的結果不僅讓棒壇留下深刻的印象，卡馬雷納也在教士永遠留名──隊史第二位打出滿貫全壘打的投手。

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