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MLB／大谷未打擊練習卻成全壘打王 美媒：空揮幾下就轟了

聯合新聞網 / 綜合報導
美媒爆料大谷本季從未進行過打擊練習，卻暫居大聯盟全壘打王。 路透社
美媒爆料大谷本季從未進行過打擊練習，卻暫居大聯盟全壘打王。 路透社

6月宣布參與全壘打大賽的大谷翔平不斷創造歷史，他不只是第一位登上全壘打大賽的亞洲人，更在8位參賽者中名列頭號種子。《ESPN》專欄作家奧爾尼（Buster Olney）還爆料，大谷在2021年沒有進行過任何一次打擊練習。

大谷翔平本季以32轟穩居全壘打王寶座，更是本屆全壘打大賽的頭號種子，不過，奧爾尼日前在節目上驚爆，天使隊打擊教練里德（Jeremy Reed）表示，大谷今年其實一次打擊練習都沒進行。奧爾尼說：「面對世界上最好的投手，他只做了幾次空揮練習，準備完畢，然後就開轟了。」

這位27歲的天才打者當然不是第一個跳過訓練的明星球員，但很少人能有像大谷一樣擁有如此亮眼的成績。在81場出賽中，他的打擊三圍0.279/.364/.700，並有69分打點和12次盜壘成功。

全壘打大賽分組出爐，大谷被列為頭號種子。 截圖自大聯盟官方推特
全壘打大賽分組出爐，大谷被列為頭號種子。 截圖自大聯盟官方推特

全壘打大賽將於台灣時間7月12日週一在丹佛的庫爾斯球場（Coors Field）上演，大谷也透過他的翻譯分享參賽心情：「我一直很想看到日本球員參加全壘打大賽，而恰好是我，這對我來說真的很令人興奮。」

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