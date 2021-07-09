MLB／小熊慘烈11連敗後季後賽漸遠 總裁考慮當賣家了

自從2016年世界大賽打破山羊魔咒以來，小熊在過去6個賽季中，5度打進季後賽，然而他們近期剛結束慘烈的11連敗，據《ESPN》報導，小熊隊總裁霍耶（Jed Hoyer）近日透露，將可能著手對小熊進行整頓，準備在季中交易改當賣家角色，「一切變化得太快，11場比賽改變了很多事情。」他說。

霍耶說：「原本我們完全站在這筆交易的買方。」誰也料想不到的11連敗，好不容易止敗後今天又遭費城人以8：0完封，等於過去13戰輸了12場，讓小熊在幾週內從分區第一名跌落至第三名，並與龍頭釀酒人有著9.5場勝差。如今情勢大逆轉，他坦言現在反倒是其他球隊對小熊隊球員有興趣，小熊成了賣方，「所以這與我們預期的情況大不相同。」

小熊11連敗吃盡苦頭，反觀釀酒人日前則是拉出一波11連勝的高潮，成功在國聯中區登頂，霍耶無奈地表示，釀酒人近期優異的戰績粉碎了小熊進入季後賽的希望。

隨著月底交易截止日期接近，連敗改變了小熊原有的策略。而小熊有一半的球員將在賽季結束後成為自由球員。霍耶認為是時候好好考慮整頓球隊了，「你必須密切關注未來，如果不接聽這些電話並仔細考慮，那將是不負責任的。」