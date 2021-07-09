MLB／星度再減二 太空人二游將缺席明星賽

大聯盟明星賽將於台灣時間7月14日在科羅拉多州的洛磯主場舉行，太空人隊二游搭檔亞圖維（Jose Altuve）和柯瑞亞（Carlos Correa）皆入選明星賽，但兩人卻分別因不同因素表明不參賽，亞圖維要養傷，柯瑞亞則是想陪伴家人，「棒球對我來說真的很重要，但家庭永遠是首位。」

亞圖維近年為大大小小傷勢所擾，2018年進出開刀房，前兩年也因跑壘造成腿部不適，如今左腿又有狀況，他擔心左腿傷勢會變得更糟糕，因此希望利用明星賽周好好養傷，：「我需要這四天來讓我的腿恢復正常，並得以在球季下半段保持健康，因為我覺得球隊100%需要我。」

柯瑞亞則坦言缺席明星賽是個艱難的決定，但他必須利用這段時間陪伴家人，尤其妻子懷有身孕，2人即將迎接第一個孩子的到來，因此柯瑞亞希望能多花時間陪伴待產的妻子，柯瑞亞也感謝所有投票給他的人。

太空人二壘手亞圖維和游擊手柯瑞亞在今日表示將缺席明星賽盛會，不過柯瑞亞也舉薦隊友古利爾（Yuli Gurriel）頂替他的位置參賽，他認為古利爾絕對有資格入選美聯明星隊。