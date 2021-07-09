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MLB／道奇包爾短期內難回歸 醜聞案停職處分再延長

聯合新聞網 / 綜合報導
聯盟和球員工會已達成共識，同意將包爾的停職再延長7天。 路透社
聯盟和球員工會已達成共識，同意將包爾的停職再延長7天。 路透社

道奇隊塞揚強投包爾（Trevor Bauer）因施暴案遭大聯盟停職7天，聯盟與警方目前正在積極調查中，儘管包爾矢口否認暴力行為，大聯盟已決議再延長7天的停職處分。

曾經的賽揚獎得主包爾日前遭一名女子指控兩人在進行親密行為時，自己屢次遭到包爾暴力對待，除了拳頭相向，包爾甚至將她勒昏，最終該名女子被送往醫院治療，她也因此產生心理創傷。

據《ESPN》報導，警方和聯盟對該事件仍持續進行調查，而在調查結果出爐前，聯盟和球員工會已達成共識，同意將包爾的停職再延長7天，報導也指出若直至下周仍未有結果，聯盟和球員工會將另行討論包爾的停職期限。

對此，包爾的經紀人則發表聲明駁斥，認為包爾與該名女子的互動皆是在你兩情相悅的情況下進行，全盤否認所有控訴，「我們繼續以最強烈的措辭反駁這位女士的指控，包爾先生強烈否認這位女士對2次經過的描述。停職並不是懲戒，也不是反映聯盟的調查結果。」

不僅停職處分遭延長，道奇球團人員也透露，目前已暫時下架包爾的明星周邊商品，原定8月19日舉行的包爾搖頭娃娃之夜活動也被取消。

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