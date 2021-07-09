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MLB／大谷翔平代言費1.7億排第一 外界估：還可以更多

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷這四年的代言費是現役球員最高。 路透社
大谷這四年的代言費是現役球員最高。 路透社

旅美第四年，天使隊日籍好手大谷翔平展現的投、打、跑、守各方位能力，外加高顏值、有禮貌，「富比士」估計為他帶來600萬美元（約台幣1.7億元）的代言收入，現役球員最多，還是在刻意限制下的結果。

大谷翔平今年年薪僅300萬美元（約台幣8411萬元），代言收入卻達2倍，根據「富比士」統計，超過費城人隊強打哈波（Bryce Harper）的500萬美元、小熊隊「老大」布萊恩（Kris Bryant）的350萬美元。

橫跨美日兩地的魅力是原因之一，從大谷翔平代言廠商就可看出，包括亞瑟士、日本航空、精工錶等日本品牌，也有Fanatics（球衣製造商）、歐克利、Topps等美國公司。

比起前輩還是有些遜色，2012年水手隊鈴木一朗的代言收入是700萬美元，其他運動來看，高爾夫選手松山英樹的贊助曾超過2000萬美元，網球好手大阪直美在今年的場外收入更高達5500萬美元。

不過外界認為，大谷想要的話，場外收入要超過鈴木一朗、松山英樹不是問題，問題是他本人沒意願，傳言推掉不少贊助邀約。

經紀人巴列羅（Nez Balelo）也證實，大谷對於代言品牌確實會有選擇，「重點不是代言的數字，他不希望受到干擾，想要專心做好最重要的事，就是在棒球場上表現」。

大谷翔平 鈴木一朗 高爾夫

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