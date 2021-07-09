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MLB／全壘打大賽球很「彈」 大谷可挑戰「法官」紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
全壘打大賽用球有可能相較以往更「彈」，暫居聯盟全壘打王的大谷可望挑戰洋基隊「法官」賈吉（Aron Judge）所保持的最遠全壘打紀錄。 路透社
全壘打大賽用球有可能相較以往更「彈」，暫居聯盟全壘打王的大谷可望挑戰洋基隊「法官」賈吉（Aron Judge）所保持的最遠全壘打紀錄。 路透社

大聯盟明星賽全壘打大賽參賽名單正式出爐，由大谷翔平領銜，共有8位來自不同球隊的好手參賽。這回全壘打大賽用球在球場地理條件及濕度不同的情況下，有可能相較以往更「彈」，可望挑戰洋基隊「法官」賈吉（Aron Judge）所保持的最遠全壘打紀錄。

今年全壘打大賽的場地位於科羅拉多州丹佛市的庫爾斯球場（Coors Field），大聯盟記者西蒙（Andrew Simon）撰文解釋，由於丹佛的海拔高度較高，球會因大氣壓力較低的緣故飛行得更遠，再加上大聯盟稍早宣布本屆全壘打大賽用球將不會放入加濕器內，全壘打球可能會飛得比例行賽時更遠。

加濕器其實是一個用來存放棒球，並且可以調整濕度、溫度的小房間，這種設備也會大幅影響擊球的效果和飛行距離。洛磯在2002年就在球場安裝了加濕器，後來響尾蛇主場大通體育場（Chase Field）也跟進，有效減少該球場每年的全壘打產量。而若少了加濕器，球將變得乾燥，使得球更有彈性，打者們擊出去的球將可能飛得更快、更遠。

根據《Statcast》自2016年開始的統計資料指出，歷屆全壘打大賽中，最遠的全壘打紀錄是由賈吉設下的「法官」障礙，飛行距離長達513英呎。

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