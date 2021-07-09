MLB／評大谷翔平超能力 官網：現實世界超級英雄

日本球星大谷翔平在美國職棒大聯盟掀起旋風，大聯盟官網以「大谷翔平可能是現實世界的超級英雄」專文報導，認為他二刀流更勝貝比魯斯，「大谷翔平就是他自己，不是下一個貝比魯斯」。

特大號全壘打、燃燒的火球、犀利的指叉球、飛快的腳程，全部集於一身，大聯盟官網以超級英雄的插畫風格，逐一點評大谷翔平擁有的各項能力。

這些能力每樣都不簡單，集合在他身上看起來稀鬆平常，正邁向單季60轟的路上，同時在投手丘上，面對每3個打者就有1個被他三振；以打者和投手身分入選明星賽之外，還報名參加全壘打大賽。

二刀流更勝貝比魯斯

報導的小標以「比貝比魯斯更強」細看貝比魯斯當年的二刀流，認為大谷翔平兩頭兼顧的能力更勝一籌。

貝比魯斯生涯前4年（1914到1917年）效力紅襪，主要擔任投手，沒有投球的時候代打，從來沒有身兼二職。生涯後16年（1920到1935年），大部分效力洋基和短暫待過勇士的期間，他只當過投手4次。

貝比魯斯真正又投又打的二刀流時期是在波士頓的最後兩年，只有出現在1918年（71場野手、20場投手）和1919年（112場當野手、17場當投手）。這兩年，貝比魯斯也沒有像大谷這樣，每5天或6天固定上場投球、其他的場次當打擊者。

1918年球季頭一個月，貝比魯斯的身分是投手，不投球的時候代打，進入5月他才首次排進打線，曾休幾個星期沒投球。隔年球季，貝比魯斯投球場次更不固定，球季後半55場比賽只投4場。

貝比魯斯在1919年締造的29支全壘打和17場投球紀錄，大谷翔平出現之前，他是百年來唯一能在單一球季裡至少敲出15支全壘打，至少擔綱10場先發投手的球員。

如今大谷翔平改變了現代棒球比賽的風貌，他每一次上場，幾乎都伴隨著幾十年或上百年無人能做到的紀錄產生。其中最突出的能力是他的擊球速度。

擊球速度可比怪力男

在儀器能測量的年代裡，沒有任何一名左打者可以像大谷翔平一樣把球打得如此強勁。4月12日他在堪薩斯市敲出時速119英里（191公里）。

大聯盟自2015年在所有球場裝設儀器統計擊球速度，大谷翔平的這一擊是這7年來，左手擊球員打得最強勁的一球。

大谷的最強擊球速度，已接近洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）的水準。右打者史丹頓經常能擊出時速121英里（195公里）的球，盤據大聯盟的擊球速度排行榜。

報導提出疑問，當小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、邦斯（Barry Bonds）、湯米（Jim Thome）甚至貝比魯斯等左手名將上場的時代，如果有測量儀器，擊球速度會有多快？考慮到當代球員的訓練方式和力量與古早大不相同，這個問題永遠不會有答案。

但隊友華爾希（Jared Walsh）說：「我不認為人們能夠理解，大谷到底有多特別。除非你親眼看到，球從他手中棒子打擊出去的力道是我從來沒見過的。」

就擊球速度而言，大谷翔平已經是大聯盟頂級，他與史丹頓、賈吉（Aaron Judge）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）是大聯盟本季僅有的4名敲出至少7球時速115英里擊球速度的打者，其中唯獨大谷是投手。

燃燒火球搭配犀利指叉

至於投球速度方面，大谷翔平的球速也是大聯盟先發投手數一數二。今年球季，全大聯盟僅有5名先發投手，飆出超過9球時速100英里（161公里）以上火球，大谷翔平是其中之一。

至於從2015年大聯盟引進測量系統之後，同時能夠投出時速100英里快速球、擊球速度超過110英里的就只有一人，那就是大谷翔平。

名人堂投手史莫茲（John Smoltz）評論：「只要大谷翔平能夠控好快速球，打者幾乎沒有機會能打到他的指叉球。因為他的投球位置相同，看起來跑向好球帶的中央，之後開始下墜，擁有非常好的尾勁。」

「打者想要跟上他的球速，同時判斷快速球與指叉球，這幾乎是辦不到的。」

報導形容，大谷光有快速球和指叉球兩種球路，就足以在大聯盟有所成就，更別說他還有滑球、曲球、卡特球等武器。指叉球的被打擊率只有0.086，滑球的被打擊率0.163。

跑壘速度名列前10%

擁有異於常人的打擊和投球力量、打者難以應付的變化球之外，大谷翔平的跑壘速度也是大聯盟的頂尖行列，贏過大聯盟92%的跑壘者。他從本壘到一壘測得3.83秒是大聯盟本季前10快的跑壘，本季平均每秒28.8英尺在天使隊排名第3快，隊上跑最快的楚勞特（MikeTrout）每秒29.3英尺。

沙巴西亞是大谷鐵粉

綜合投球和打擊，大谷翔平在勝場貢獻值（WAR）上領先，被視為是年度最有價值球員（MVP）的大熱門，但球季只進行一半， 他能否保持健康、在投打兩端保持頂尖一直到球季尾聲則是觀察重點。

報導尾聲，引述經常公開稱讚大谷的前洋基名投沙巴西亞（CC Sabathia）說：「他是我這一生看過最厲害的棒球選手。」

沙巴西亞19年大聯盟生涯，與吉特（Derek Jeter）、羅德里格斯（Alex Rodriguez）、李維拉（Mariano Rivera）、湯米（Jim Thome）等名將同隊，在投手丘上對決過鈴木一朗、小葛瑞菲、瓊斯（Chipper Jones）、湯馬斯（Frank Thomas）等名人堂等級球星。

報導結語認為，大谷翔平就是他自己，不是什麼「下一個貝比魯斯」，與貝比魯斯面對不一樣的比賽。他遠赴外國打球、搭飛機到各地比賽、面對頻繁更換的後援投手及眾多實力堅強的對手，這些都是貝比魯斯年代所沒有的。