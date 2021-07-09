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MLB／紐約大都會台灣日復活 限量紀念球衣快被搶光

中央社 / 紐約8日專電
美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日因2019冠狀病毒疾病停辦一年後復活，8月29日登場的活動將隨票附贈繡有Taiwan字樣的1號限量版球衣。 （紐約大都會球團提供）中央社
美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日因2019冠狀病毒疾病停辦一年後復活，8月29日登場的活動將隨票附贈繡有Taiwan字樣的1號限量版球衣。 （紐約大都會球團提供）中央社

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日因2019冠狀病毒疾病停辦一年後復活，8月29日登場的活動將隨票附贈繡有Taiwan字樣的球衣，限量1000件，球迷踴躍購票後所剩不多。

這款和僑胞團體Hello Taiwan合作的球衣背號為1號，與總統蔡英文2019年7月過境紐約時在僑宴獲贈的「戰袍」樣式相同，也是2014年以來大都會台灣日（Mets Taiwan Day）首度為購票球迷準備紀念品。

這項回饋球迷的紀念品原本是為去年大都會台灣日準備，但受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，去年縮水的大聯盟賽季閉門開打，各球團主題活動被迫取消，連辦15年的大都會台灣日隨之中斷。

今年賽季4月展開後，許多球場仍受防疫限制。直到疫情明顯緩和，紐約州政府6月中宣布取消多數防疫規定，大型運動場館解除人流管制，大都會台灣日籌備工作才又動起來。

大都會台灣日官網（mets.com/Taiwan）7月1日重新上線，連同去年疫情爆發前預購換票數量，累計已售出超過750張票，超越2019年台灣日的盛況。

大都會隊亞洲市場負責人王偉成受訪時說，球迷一週來購票非常踴躍，許多洽詢的僑胞、留學生加碼購買，只為幫台灣的家人拿到限量版紀念球衣。

王偉成說：「我非常振奮，這代表台灣人很有向心力，揮別疫情陰霾後十分希望到場共襄盛舉。」

紐約大都會台灣日是大聯盟30支球隊歷史最悠久、規模最大的台灣文化慶典活動。本屆活動預定美東時間8月29日下午大都會在主場花旗球場迎戰華盛頓國民隊期間舉行。

大都會去年替台灣日準備500件紀念球衣，但活動碰上疫情而取消。今年球團決定加碼，準備1000件紀念球衣送給透過官網購票的球迷，活動當天現場發放，門票部分收入將透過公益團體「贈與亞洲」（Give2Asia）捐贈台灣偏鄉及弱勢團體。

大都會 大聯盟 國民

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