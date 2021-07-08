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MLB／做為打者 美媒：小塔提斯會比大谷更好

聯合新聞網 / 綜合報導
小塔提斯。 法新社
小塔提斯。 法新社

天使隊球星大谷翔平本季二刀流表現出色，卻有美國媒體撰文指出大家更該關注的球星，是教士隊超級新星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，他說：「做為打者，哪一個更好顯而易見，小塔提斯打擊率3成02，大谷2成71。」

大谷翔平本季還沒進行一半，長打率超過4成，更以擊出32轟，穩居大聯盟全壘打王寶座，投手成績3勝1敗，繳出73張老K，防禦率2.70的好表現，也讓他成為媒體爭相關注的對象。不過，教士隊22歲新星小塔提斯也不惶多讓，他本季打擊率.302，敲出27轟和58分打點，優異的打擊數據毫不愧對開季前簽下的14年3.4億美元肥約。

美國媒體記者帕克(Rob Parke)撰文表示，大谷作為二刀流明星，是現代版的貝比魯斯以及獨角獸，他值得所有讚美，但他也寫下，「誰不想看小塔提斯打球？」強調小塔提斯也擁有推動時代的力量。

帕克說：「小塔提斯是史上最好游擊手，他生涯出賽162場已敲出40轟、100打點，以及15次盜壘成功。」

帕克表示，大谷不能保證他的大聯盟生涯都能做到二刀流，作為前車之鑒的棒球之神貝比魯斯在二刀流5年過後也改為專注在打擊，他認為大谷很可能走向這條路。

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