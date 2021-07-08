MLB／一球未投就報銷 運動家簽終結者羅森索成失敗投資

運動家隊於今年休賽季時以1年1100萬美元（約新台幣3.1億元）簽下前紅雀隊明星終結者羅森索（Trevor Rosenthal），不過運動家教頭梅爾文（Bob Melvin）證實，羅森索即將進行手術治療唇關節撕裂傷，本季至今「一球未投」就報銷。

羅森索過去曾為紅雀隊終結者，但在2018年進行手肘韌帶置換手術後整季報銷，隔年被交易至國民隊成績不佳，也創下不光彩的紀錄──大聯盟史上首位連續4場出賽卻無法抓下任何出局數且至少掉1分的投手。

2019年輾轉流連老虎、洋基後，羅森索終於在皇家隊重拾往日身手，隔年轉效力於教士隊，整季出賽23場得1勝，在23.2局的投球中送出38次三振，防禦率1.90。季末他被運動家隊相中，以每年1100萬美金網羅。

今年大聯盟迎來完整賽季，但羅森索遭傷病纏身，本季至今尚未在大聯盟出賽。4月份時他接受手術治療胸廓出口症候群，眼看賽季進行將近一半，他卻因唇關節撕裂傷需再次動刀，也讓運動家隊後援投手戰力再減一，季前的這筆簽約成為失敗投資。