MLB／包爾陷醜聞遭道奇切割 商品被下架、主題活動取消

道奇隊塞揚強投包爾（Trevor Bauer）日前遭一名女子指控施暴，大聯盟隨即做出停職處分，不僅如此，道奇球團也暫時將包爾的周邊商品下架，並取消原定8月將舉行的「包爾搖頭娃娃」之夜主題活動。

2020年的賽揚獎得主包爾目前遭施暴案纏身，一名女子指控兩人在進行親密行為時，自己屢次遭到包爾暴力對待，除了拳頭相向，包爾甚至將她勒昏，最終該名女子被送往醫院治療，她也因此產生心理創傷。

該名女子目前也已取得法院的臨時保護令，但面對醜聞被公諸於世，包爾僅稱一切都是雙方你情我願，全盤否認女子的指控。對此，大聯盟對包爾做出停職7天的處分，而若經球員工會同意，大聯盟甚至可再延長處分天數。

不僅如此，道奇球團似乎也對包爾抱有疑慮。根據《ESPN》報導，道奇隊已著手規劃在包爾缺席的情況下，明星賽前的先發輪值。而道奇球團人員也透露，目前已暫時下架包爾的明星周邊商品，原定8月19日舉行的包爾搖頭娃娃之夜活動也被取消。