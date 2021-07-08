MLB／又是7局無安打！光芒賞印地安人9連敗

光芒今與印地安人進行雙重賽，首戰在5名投手完封下，投出7局無安打比賽，首戰以4：0告捷後，次戰再以8：1擊敗對手，完成系列戰三場橫掃，也賞給印地安人9連敗。

雙重賽首戰光芒靠著先發投手麥克休（Collin McHugh）2局無安打領銜、佛萊明（Josh Fleming）2.2局、卡斯提歐（Diego Castillo）0.1局、懷斯勒（Matt Wisler）1局、費爾班克斯（Peter Fairbanks）1局，合計5人聯手對印地安人投出7局無安打比賽。

但由於雙重賽緣故比賽只進行7局，如同4月時響尾蛇隊投手邦賈納（Madison Bumgarner）的7局無安打一般，官方並不承認這是一場「正統的無安打比賽」，僅就歷史定位註明其為「特殊成就」，但仍為十分難得的成就。