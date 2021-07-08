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MLB／美國夢到此為止？筒香嘉智被道奇移出40人名單
道奇隊今天（8日）將日籍野手筒香嘉智移出40人名單，預計他接下的日子會繼續待在球隊3A，是否繼續留在美國力拚重返大聯盟，本人意願仍未明朗。
光芒隊在2019年休賽季與筒香簽下2年1200萬美元合約，然而他在日職取得的成功卻無法在更高層級帶來貢獻，光芒時期的打擊三圍僅有.187/.292/.336，於是球團在今年季初就將他指定讓渡， 道奇隨後將他撿了回來，然而成績卻不見起色，出賽12場打擊率僅.120，上個月又因傷進入傷兵名單。
由於已於小聯盟復健賽待滿20天的時限，道奇球團也在今天將筒香嘉智移出40人名單，不過他還是會繼續待在球隊麾下的奧克拉荷馬市3A球隊，至於是否堅持美國夢，目前還尚未傳出進一步消息。
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