MLB／災難般的投球表現 小熊艾里耶塔進傷兵名單調整
小熊隊日前才終結災難般的11連敗，今（8日）決定將陣中右投艾里耶塔（Jake Arrieta）放入10天傷兵名單，雖然表面上說他右腿緊繃，實際是想讓他重回復健賽調整。
教頭羅斯（David Ross）透露：「他的投球機制出了點問題，我們最好重視這個部分。」艾里耶塔雖然開季前5場表現傑出，有著2.57的自責分率，然而在那之後的12場先發卻雪崩式下滑，期間防禦率高達8.55，是這段期間聯盟投手中最差。
小熊今天才以8：3擊敗費城人，終結漫長的11連敗，自從投手群對道奇投出無安打比賽後，他們的戰績一路從國聯中區第一掉至勝率不滿五成。
「我知道自己的狀況如何，這幾場的連敗不論是對球隊，或我個人都非常艱難。」艾里耶塔表示，35歲的他認為自己還有實力，「低潮雖然比想像中來得長，但對我來說，也不是頭一次見到了，我的生涯還歷經過更嚴重的低谷。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言