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MLB／災難般的投球表現 小熊艾里耶塔進傷兵名單調整

聯合新聞網 / 綜合報導
小熊隊右投艾里耶塔（Jake Arrieta） 美聯社
小熊隊右投艾里耶塔（Jake Arrieta） 美聯社

小熊隊日前才終結災難般的11連敗，今（8日）決定將陣中右投艾里耶塔（Jake Arrieta）放入10天傷兵名單，雖然表面上說他右腿緊繃，實際是想讓他重回復健賽調整。

教頭羅斯（David Ross）透露：「他的投球機制出了點問題，我們最好重視這個部分。」艾里耶塔雖然開季前5場表現傑出，有著2.57的自責分率，然而在那之後的12場先發卻雪崩式下滑，期間防禦率高達8.55，是這段期間聯盟投手中最差。

小熊今天才以8：3擊敗費城人，終結漫長的11連敗，自從投手群對道奇投出無安打比賽後，他們的戰績一路從國聯中區第一掉至勝率不滿五成。

「我知道自己的狀況如何，這幾場的連敗不論是對球隊，或我個人都非常艱難。」艾里耶塔表示，35歲的他認為自己還有實力，「低潮雖然比想像中來得長，但對我來說，也不是頭一次見到了，我的生涯還歷經過更嚴重的低谷。」

復健

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