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MLB／挽救棒球人氣！媒體讚大谷翔平「不只是熱潮」
日籍球星大谷翔平，今天敲出本季在大聯盟的第32轟，正式打破前輩松井秀喜的紀錄，成為亞洲單季最多轟的打者。他今年「二刀流」的精彩表現，受到許多粉絲們的關注，甚至還有評論認為，大谷已經儼然成為一種社會現象，讓近年人氣低迷的美國棒球受到矚目。
日本媒體「現代ビジネス」報導，美國在1930至1960至70年代時，社會上最受歡迎的運動為棒球。然而此後，NFL的人氣卻超越了棒球排名第一，NBA的人氣也高過MLB。曾經最熱門的MLB掉到了第三的位置，就連世界大賽的收視率，都比NFL的例行賽還要低。
除此之外，大聯盟也缺乏世界級的知名球星。過去ESPN曾經做過運動員的人氣排行，前十名分別有羅納度（第一）、詹姆士（第二）、費德勒（第六）等足球、NBA、網球球星。但棒球界入選百大的球員，卻只有第九十九名，現效力於費城人隊的哈波（Bryce Harper）而已。
然而，大谷翔平的出現，為停滯不前的大聯盟注入一股新風潮。不只棒球迷關注，而是整個體育界都對這位二刀流選手非常好奇。美國記者Fabian Ardaya指出，大谷知名度可說是全國性的，本身的人氣就足以自成一類，與棒球圈其他選手不同次元。報導更以大谷「不只是熱潮，更是現象」形容。
目前大聯盟的球季還在進行中，大谷有望能將他的傳奇表現繼續推進。美國記者J.P. Hoornstra認為，當NBA和奧運賽事結束之後，整個體育新聞的焦點很可能會全放在大谷一人身上，讓他的知名度再更上層樓，讓許多本來不看棒球的人，都可能認識這位頂尖好手。
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