MLB／大谷翔平32轟領銜 全壘打大賽名單出爐

聯盟今公布本季全壘打大賽完整名單,由天使隊日籍好手大谷翔平32轟領軍,共有8名球員報名。

自從大谷翔平宣告參戰後,其餘7名球員陸續報名,包括衛冕冠軍大都會阿隆索(Pete Alonso)、金鶯隊重砲曼西尼(Trey Mancini)、皇家隊當家鐵捕培瑞茲(Salvador Perez)、洛磯隊看板游擊手史托瑞(Trevor Story),以及昨天宣布參加的運動家歐森(Matt Olson)。

今日又有2名球員宣告參賽,分別是遊騎兵「怪力男」賈羅(Joey Gallo),以及國民隊強打少年索托(Juan Soto),若以本季全壘打數作為種子排序,大谷第一輪的對手很有可能是目前僅有11轟的索托。

This. Will. Be. Fun 💪💪



Presenting the 8 participants for the 2021 MLB Home Run Derby! pic.twitter.com/bnnRtdiXnH