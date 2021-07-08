MLB／大谷翔平32轟領銜 全壘打大賽名單出爐

聯盟今公布本季全壘打大賽完整名單，由天使隊日籍好手大谷翔平32轟領軍，共有8名球員報名。

自從大谷翔平宣告參戰後，其餘7名球員陸續報名，包括衛冕冠軍大都會阿隆索（Pete Alonso）、金鶯隊重砲曼西尼（Trey Mancini）、皇家隊當家鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）、洛磯隊看板游擊手史托瑞（Trevor Story），以及昨天宣布參加的運動家歐森（Matt Olson）。

今日又有2名球員宣告參賽，分別是遊騎兵「怪力男」賈羅（Joey Gallo），以及國民隊強打少年索托（Juan Soto），若以本季全壘打數作為種子排序，大谷第一輪的對手很有可能是目前僅有11轟的索托。