MLB／狄葛隆婉拒明星賽 隊友「台灣走路人」遞補入選

大都會「地表最強投手」狄葛隆（Jacob deGrom）今（8日）先發登板，他表明自己將不參與本屆於洛磯主場舉辦的全明星賽，並希望這段時間能保持健康並陪伴家人，先發空缺將由隊友「台灣走路人」沃克（Taijuan Walker）遞補入選。

狄葛隆今天面對釀酒人先發7局，合計被敲4支安打失2分，附帶送出10次三振，防禦率略微升至1.08，開季至今總算破1，以他的標準來說算被「打爆」，不過三振數146仍為全聯盟最多，他表示自己很榮幸入選全明星賽，「但我想花時間陪伴我的家人，然後在下半季想辦法保持健康。」本季有機會挑戰生涯第三座塞揚獎的狄葛隆說道。

另外今天的比賽也使他僅花198場比賽就達成1,500K成就，成為聯盟史上第二快達到此成就的球員，僅次於教士隊達比修有（197場），甚至勝過「巨怪」藍迪強森（Randy Johnson）（206場），而半季1.08的防禦率也讓他成為史上明星賽前防禦率第二低的投手，僅次於1968年的吉普森（Bob Gibson），後者半季投出1.06的自責分率，整季投完則為1.12，並贏下了年度MVP。

至於國聯先發投手的空缺將由隊友沃克遞補，他本季繳出7勝3敗，防禦率2.44，狄葛隆也認同：「他100%有資格入選。」