快訊

衛福部：考量社區風險建議三級再延長 CECC下午宣布

一顆雞蛋能做10劑新冠疫苗！這實驗室的台灣人 要加速全球施打

MLB／拿大谷對比百年傳奇 麥登：好好享受別貴古賤今

中央社 / 洛杉磯7日專電
天使隊總教練麥登提醒世人，大谷翔平的壯舉正在眼前上演，要好好珍惜，不必貴古賤今。 美聯社
天使隊總教練麥登提醒世人，大谷翔平的壯舉正在眼前上演，要好好珍惜，不必貴古賤今。 美聯社

大谷旋風席捲美國職棒大聯盟，各界一再與百年傳奇球星貝比魯斯相提並論。天使隊總教練麥登提醒世人，大谷翔平的壯舉正在眼前上演，要好好珍惜，不必貴古賤今。

「洛杉磯時報」球評呼應麥登（Joe Maddon）說法，新聞標題「大谷正在締造棒球史上最佳的一個球季，別錯過了」，內文形容宛如歷史人物貝比魯斯（BabeRuth）穿著天使隊的球衣在比賽。

大谷翔平6日在主場擔任先發投手、第2棒，投打兩端都有表現，首局敲出安打、送回壘上跑者，投7局失2分，成為這場比賽的勝利投手。

麥登賽後評論說：「對於貝比魯斯的比賽，我們都太過美化了。他能投球嗎？真的嗎？我的意思是，我們總是聽說這些略微誇大的傳說。但此時此刻我們在現實生活中正在經歷。不要低估了我們現在正在親眼看到的事情。」

麥登在線上記者會說：「我們經常美化過去，因而錯失現正發生的事情。」他呼籲，不要錯過眼前正在上演的精彩好戲。

「洛杉磯時報」球評呼應麥登，認為大谷翔平是當今棒壇的最佳打者、數一數二的好投手，而他可以同時兼具這兩種身分，堪稱美國職棒100年來無人能做到的壯舉。

麥登評論，當媒體提到大谷翔平的成就，每每總是拿出貝比魯斯的名字對比，光是這一點就足以證明大谷翔平有多不簡單。

麥登指出：「這代表，已經很久、很久沒有人做到這件事，我們必須回溯到貝比魯斯先生的年代才有辦法進行比較。除了貝比魯斯，沒有其他的名字拿來與大谷翔平比較。我認為這就是讓人尖叫的原因。」

身為打者，大谷翔平敲出32支全壘打領先全大聯盟，此外在得分、打點、長打率等領域都名列前茅。身為投手，他擁有4勝1敗、防禦率3.49的成績，在67局當中賞給對手87次三振。

洛時球評形容，大谷翔平就好像少棒聯盟的明星，同時可以三振對方的強打，接著自己上場敲出全壘打，但他是在最高層級的大聯盟做到這樣的事。

麥登指出，層級比較低的比賽是會看到這種情形，但是在職業比賽當中幾乎是不可能的任務。

大谷翔平 大聯盟 天使

延伸閱讀

宇宙級的大谷翔平 貝比魯斯也不是對手

MLB／明星賽前32轟、12盜 大谷翔平頻破紀錄讓教頭疑惑

MLB／大谷翔平32轟亞洲第一人 獲松井秀喜祝福「很光榮」

MLB／大谷翔平32轟超越松井秀喜 樹立亞洲打者新障礙

相關新聞

MLB／大谷翔平32轟亞洲第一人 獲松井秀喜祝福「很光榮」

大谷翔平提前為全壘打大賽做好準備，今天對戰紅襪隊再次開轟，單季累積32轟超越松井秀喜的大聯盟日籍球員紀錄，也幫助天使隊以...

MLB／明星賽前32轟、12盜 大谷翔平頻破紀錄讓教頭疑惑

大谷翔平今天再次開轟，不僅超越松井秀喜的日籍球員紀錄，更是大聯盟史上第一位在明星賽前就累積「32轟、12盜」的球員，就連...

MLB／大谷翔平猛在哪？楚奧特：他總是在笑

天使隊日籍好手大谷翔平不斷在投打兩端展現才能，有「現代神獸」之稱的楚奧特（Mike Trout）​以隊友身分觀察，點出常...

宇宙級的大谷翔平 貝比魯斯也不是對手

照目前的進度，大谷翔平今年會打出59支全壘打，132分打點，還有166次三振，喔，這是投手大谷投出的三振數，而不是打者翔平吞下的。今年的大聯盟明星賽成為近年來最受人期待的一次，因為史上從來沒有人在這場

MLB／大谷翔平32轟領銜 全壘打大賽名單出爐

聯盟今公布本季全壘打大賽完整名單，由天使隊日籍好手大谷翔平32轟領軍，共有8名球員報名。 自從大谷翔平宣告參戰後，其餘7名球員陸續報名，包括衛冕冠軍大都會阿隆索（Pete Alonso）、金鶯隊

MLB／道奇輪值屋漏偏逢連夜雨 克蕭進入傷兵名單

道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）由於左手前臂發炎，球團今（8日）決定將他放入10天傷兵名單。 33歲的克蕭本季戰績9勝7敗，在106局的投球中繳出3.39的自責分率，出賽場數

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。