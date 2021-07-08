MLB／拿大谷對比百年傳奇 麥登：好好享受別貴古賤今

大谷旋風席捲美國職棒大聯盟，各界一再與百年傳奇球星貝比魯斯相提並論。天使隊總教練麥登提醒世人，大谷翔平的壯舉正在眼前上演，要好好珍惜，不必貴古賤今。

「洛杉磯時報」球評呼應麥登（Joe Maddon）說法，新聞標題「大谷正在締造棒球史上最佳的一個球季，別錯過了」，內文形容宛如歷史人物貝比魯斯（BabeRuth）穿著天使隊的球衣在比賽。

大谷翔平6日在主場擔任先發投手、第2棒，投打兩端都有表現，首局敲出安打、送回壘上跑者，投7局失2分，成為這場比賽的勝利投手。

麥登賽後評論說：「對於貝比魯斯的比賽，我們都太過美化了。他能投球嗎？真的嗎？我的意思是，我們總是聽說這些略微誇大的傳說。但此時此刻我們在現實生活中正在經歷。不要低估了我們現在正在親眼看到的事情。」

麥登在線上記者會說：「我們經常美化過去，因而錯失現正發生的事情。」他呼籲，不要錯過眼前正在上演的精彩好戲。

「洛杉磯時報」球評呼應麥登，認為大谷翔平是當今棒壇的最佳打者、數一數二的好投手，而他可以同時兼具這兩種身分，堪稱美國職棒100年來無人能做到的壯舉。

麥登評論，當媒體提到大谷翔平的成就，每每總是拿出貝比魯斯的名字對比，光是這一點就足以證明大谷翔平有多不簡單。

麥登指出：「這代表，已經很久、很久沒有人做到這件事，我們必須回溯到貝比魯斯先生的年代才有辦法進行比較。除了貝比魯斯，沒有其他的名字拿來與大谷翔平比較。我認為這就是讓人尖叫的原因。」

身為打者，大谷翔平敲出32支全壘打領先全大聯盟，此外在得分、打點、長打率等領域都名列前茅。身為投手，他擁有4勝1敗、防禦率3.49的成績，在67局當中賞給對手87次三振。

洛時球評形容，大谷翔平就好像少棒聯盟的明星，同時可以三振對方的強打，接著自己上場敲出全壘打，但他是在最高層級的大聯盟做到這樣的事。

麥登指出，層級比較低的比賽是會看到這種情形，但是在職業比賽當中幾乎是不可能的任務。