MLB／明星賽前32轟、12盜 大谷翔平頻破紀錄讓教頭疑惑

大谷翔平今天再次開轟，不僅超越松井秀喜的日籍球員紀錄，更是大聯盟史上第一位在明星賽前就累積「32轟、12盜」的球員，就連天使隊總教練麥登（Joe Maddon）也好奇「大谷下半季能達到什麼程度？」

天使隊今天以5：4擊敗紅襪隊，大谷翔平全場4打數2安打，在5局下從羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）手中轟出的陽春砲幫助球隊取得3：2領先，也是個人本季第32轟，持續位居全壘打王。

大谷翔平的32轟在大聯盟明星賽前全壘打紀錄中可並列第13名，天使隊還剩下三場對水手隊比賽，就看他能推進多少，最多是邦茲（Barry Bonds）在2001年創下的39轟。

自家總教練麥登認為大谷是特別的球員，「我真的很想知道他在下半季能做到什麼，因為我們有楚奧特（Mike Trout）​準備歸隊。」

麥登指出，大谷翔平今年能敲這麼多發全壘打，完全是找到不會擴大好球帶的新技能，「這就是他的力量來源，當團隊湊齊了，對他的保護作用也會增加。」

天使隊今天安排瓦許（Jared Walsh）擔任大谷下一棒，他也在5局下與大谷攜手演出「背靠背」連兩打席全壘打，7局下再追加1轟，本季也累積到22發全壘打，這也是天使隊史第三次有2位球員在明星賽前敲出22轟以上。