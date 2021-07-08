聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／明星賽前32轟、12盜 大谷翔平頻破紀錄讓教頭疑惑
大谷翔平今天再次開轟，不僅超越松井秀喜的日籍球員紀錄，更是大聯盟史上第一位在明星賽前就累積「32轟、12盜」的球員，就連天使隊總教練麥登（Joe Maddon）也好奇「大谷下半季能達到什麼程度？」
天使隊今天以5：4擊敗紅襪隊，大谷翔平全場4打數2安打，在5局下從羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）手中轟出的陽春砲幫助球隊取得3：2領先，也是個人本季第32轟，持續位居全壘打王。
大谷翔平的32轟在大聯盟明星賽前全壘打紀錄中可並列第13名，天使隊還剩下三場對水手隊比賽，就看他能推進多少，最多是邦茲（Barry Bonds）在2001年創下的39轟。
自家總教練麥登認為大谷是特別的球員，「我真的很想知道他在下半季能做到什麼，因為我們有楚奧特（Mike Trout）準備歸隊。」
麥登指出，大谷翔平今年能敲這麼多發全壘打，完全是找到不會擴大好球帶的新技能，「這就是他的力量來源，當團隊湊齊了，對他的保護作用也會增加。」
天使隊今天安排瓦許（Jared Walsh）擔任大谷下一棒，他也在5局下與大谷攜手演出「背靠背」連兩打席全壘打，7局下再追加1轟，本季也累積到22發全壘打，這也是天使隊史第三次有2位球員在明星賽前敲出22轟以上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言