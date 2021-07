MLB／大谷翔平32轟亞洲第一人 獲松井秀喜祝福「很光榮」

大谷翔平提前為全壘打大賽做好準備,今天對戰紅襪隊再次開轟,單季累積32轟超越松井秀喜的大聯盟日籍球員紀錄,也幫助天使隊以5:4擊敗紅襪隊,拿下二連勝。

大谷翔平在5局下作為首名打者,在2好2壞後從羅德里奎茲(Eduardo Rodríguez)手中敲出右外野全壘打,將比數超前為3:2,擊球距離為433呎、擊球初速114.5哩,也打破松井秀喜在2004年單季31轟的紀錄。

「32轟對翔平這樣的打者來說只是過程。」松井秀喜表示:「我曾經一度被認為是大聯盟長打者,但我相信他是真的長打者,更棒的是,他還是個了不起的投手,他超越了過往對大聯盟選手的認知,而且沒人像他一樣。」

松井秀喜也給予大谷祝福:「我希望他能延續這個成功的球季,帶著球迷跟孩子們的希望與夢想一起前進,我作為一名球迷,已經等不及看到他還能做到什麼。」

“As a baseball fan myself, I can’t wait to see what he is able to do next.”



Same. pic.twitter.com/XNnYIah7fd