MLB／大谷翔平32轟亞洲第一人 獲松井秀喜祝福「很光榮」

大谷翔平提前為全壘打大賽做好準備，今天對戰紅襪隊再次開轟，單季累積32轟超越松井秀喜的大聯盟日籍球員紀錄，也幫助天使隊以5：4擊敗紅襪隊，拿下二連勝。

大谷翔平在5局下作為首名打者，在2好2壞後從羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）手中敲出右外野全壘打，將比數超前為3：2，擊球距離為433呎、擊球初速114.5哩，也打破松井秀喜在2004年單季31轟的紀錄。

「32轟對翔平這樣的打者來說只是過程。」松井秀喜表示：「我曾經一度被認為是大聯盟長打者，但我相信他是真的長打者，更棒的是，他還是個了不起的投手，他超越了過往對大聯盟選手的認知，而且沒人像他一樣。」

松井秀喜也給予大谷祝福：「我希望他能延續這個成功的球季，帶著球迷跟孩子們的希望與夢想一起前進，我作為一名球迷，已經等不及看到他還能做到什麼。」

“As a baseball fan myself, I can’t wait to see what he is able to do next.”



Same. pic.twitter.com/XNnYIah7fd — Los Angeles Angels (@Angels) July 7, 2021

大谷翔平只出賽81場就超越松井當年162場比賽的成績，而且昨天才剛投完7局失2分加上3打數敲出1安，今天再繳出4打數2安打的成績，中間還被自打球打到右腳、左膝各一次，打擊率上升到2成79。

知道松井秀喜的評語，大谷翔平非常開心，希望能夠符合他的期望，繼續打下去，「我是從小就看著他打球長大的，所以對我來說，能超越松井是很光榮的事。」