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MLB／大谷翔平32轟超越松井秀喜 樹立亞洲打者新障礙
二刀流球星大谷翔平今天敲出本季第32支全壘打，上半季還沒打完，已超越前輩松井秀喜，成為單季最多轟的日本球員。松井秀喜發表祝賀，稱讚大谷才是真正的全壘打型球員。
大谷翔平只花不到半個球季的時間，超越了松井秀喜在2004年一整季的31轟，距離球季結束尚有3個月75場比賽，大谷能把這項紀錄推向多高，日本全國關注。美國媒體預測大谷有望挑戰60轟。
退休9年、現年47歲的松井秀喜發表聲明，祝賀大谷翔平這項壯舉。
松井秀喜表示：「32轟對大谷這樣的好打者而言，只是一個過程而已，我以前被認為是一名全壘打型的球員，但我相信他才是真正的全壘打型球員。更不簡單的是，他還是一名了不起的投手。」
松井秀喜進一步說：「他已經超乎了大聯盟球員的正常水準，沒有人可以像他一樣。他肩負著許多粉絲和年輕孩子的夢想與希望，我期待他在這個球季持續拿出精彩表現。」
松井秀喜說：「做為一個棒球迷，我等不及要看他下一步可以做到什麼事情。」
2004年松井秀喜在大聯盟的第2個球季，出賽162場締造單季31轟，當年他30歲。如今2天前剛過27歲生日的大谷翔平，出賽81場達成32轟，成為新一代在美國職棒大聯盟單季敲出最多全壘打的日本人。
洛杉磯天使今天在主場5比4擊敗來訪的波士頓紅襪，前一天先發投球7局拿下勝投的大谷，這場擔任第2棒指定打擊，5局下2比2平手局面，他鎖定左投手羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）的內角變速球，一棒直擊右外野看台。
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