MLB／今日戰績表 教士九局下再見安氣走國民

大聯盟明星賽全壘打大賽參賽名單正式出爐，由大谷翔平領銜，共有8位來自不同球隊的好手參賽。這回全壘打大賽用球在球場地理條件及濕度不同的情況下，有可能相較以往更「彈」，可望挑戰洋基隊「法官」賈吉（Aron

2021-07-09 10:48