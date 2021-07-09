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MLB／今日戰績表 教士九局下再見安氣走國民

聯合新聞網 / 整理
教士再見安打氣走國民。 法新社
教士再見安打氣走國民。 法新社

MLB今日戰績表

道奇 6：1 馬林魚

運動家 2：1 太空人

洛磯 9：3 響尾蛇

洋基 0：4 水手

藍鳥 (延賽) 金鶯

皇家 4：7 印地安人

海盜 (延賽) 大都會

費城人 8：0 小熊

紅人 3：5 釀酒人

老虎 3：5 雙城

國民 8：9 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 紅雀 vs. 小熊

07:05 白襪 vs. 金鶯

07:10 勇士 vs. 馬林魚

07:10 皇家 vs. 印地安人

07:10 費城人 vs. 紅襪

07:10 海盜 vs. 大都會

07:10 藍鳥 vs. 光芒

08:05 紅人 vs. 釀酒人

08:10 老虎 vs. 雙城

08:10 洋基 vs. 太空人

09:45 國民 vs. 巨人

10:10 天使 vs. 水手

10:10 響尾蛇 vs. 道奇

10:10 洛磯 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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