MLB／今日戰績表 小熊擊敗費城人中止11連敗

照目前的進度，大谷翔平今年會打出59支全壘打，132分打點，還有166次三振，喔，這是投手大谷投出的三振數，而不是打者翔平吞下的。今年的大聯盟明星賽成為近年來最受人期待的一次，因為史上從來沒有人在這場

2021-07-08 07:00