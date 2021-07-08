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MLB／今日戰績表 小熊擊敗費城人中止11連敗

聯合新聞網 / 整理
小熊終於贏球了，終止漫長的11連敗。 路透社
小熊終於贏球了，終止漫長的11連敗。 路透社

MLB今日戰績表

印地安人 1：8(7局) 光芒

印地安人 0：4(7局) 光芒(雙重戰)

勇士 14：3 海盜

白襪 6：1 雙城

老虎 5：3 遊騎兵

紅人 5：2 皇家

釀酒人 3：4(8局) 大都會

釀酒人 5：0 大都會(雙重戰)

紅襪 4：5 天使

藍鳥 10：2 金鶯

道奇 6：9 馬林魚

費城人 3：8 小熊

運動家 3：4 太空人

洛磯 4：6 響尾蛇

紅雀 2：5 巨人

洋基 5：4 水手

國民 15：5 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:10 道奇 vs. 馬林魚

02:10 運動家 vs. 太空人

03:40 洛磯 vs. 響尾蛇

04:10 洋基 vs. 水手

07:05 藍鳥 vs. 金鶯

07:10 皇家 vs. 印地安人

07:10 海盜 vs. 大都會

08:05 費城人 vs. 小熊

08:10 紅人 vs. 釀酒人

08:10 老虎 vs. 雙城

09:10 國民 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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