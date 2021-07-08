宇宙級的大谷翔平 貝比魯斯也不是對手

照目前的進度，大谷翔平今年會打出59支全壘打，132分打點，還有166次三振，喔，這是投手大谷投出的三振數，而不是打者翔平吞下的。今年的大聯盟明星賽成為近年來最受人期待的一次，因為史上從來沒有人在這場仲夏夜盛事中又投又打。在六月30號，大谷在洋基球場單場雙響炮，連尖酸苛薄的洋基迷都為他的壯舉歡呼。在今年充斥負面消息的大聯盟中（包括黏性外部物質、以鮑爾為首的一堆性醜聞、未定的勞資協議、史上最慢的比賽節奏、最高的三振比例、DH時代最少的安打數，這些都表示棒球正走向一個枯燥無聊的方向），大谷是唯一的正面能量，因為他讓那個沒人能完成的黃金比例，活生生地出現在真實世界。

一個能投、能打、能跑的選手，又有著完美的顏值，有禮的態度，連被服裝儀容檢查都能堆滿笑容，大谷的旋風早已超越種族和國界，成為普世價值。在今年的大谷之前，大聯盟對二刀流幾乎嗤之以鼻，把它當成一個遠古的神話，一個遙遠的傳說，一個無法實現的夢想。在歷史上只有貝比魯斯曾經辦到過，從1918年到1919年，短暫的218場比賽的期間，班比諾曾以二刀流的身份闖蕩江湖。但在1919年球季後，貝比魯斯就自己結束了這個實驗。魯斯在季後打高爾夫的時候，告訴記者們：「外野才是我的歸屬，每天都要上場，然後還要再先發輪值，手臂實在太累了。我發覺我這樣真是事倍功半。」

貝比魯斯是大聯盟二刀流的開山始祖，但只投打了一個多球季的時間他就吃不消了，喊停之後從此不再投球。 2020 Topps Stadium Club

連棒球之神都這樣說了，更顯得大谷在2021年的成就不可思議。三年半前天使隊簽下大谷時，他們只是尊重大谷想持續二刀流的意願，但或許在當時的總經理艾普勒（Billy Eppler）和總教練索夏（Mike Scoiscia）心中，他們遲早會要大谷在投打中擇一。還好，這兩人沒多久都走人，而新任總經理米納西安（Perry Minasian）和總教練麥登（Joe Maddon）對大谷採開放態度，我們才能看到今年的奇蹟。麥登說：「我曾經跟他促膝長談過，他表明他選天使的原因，就是因為可以兼顧投打。他熱愛棒球，熱愛挑戰，讓他兩項都去發揮，才是完整版的大谷，而不是去限制他。」

曾當過道奇總經理的伊文斯（Dan Evans）在2013年時任藍鳥隊的環太平洋區球探，他說他從大谷高中時就已經在追蹤他，而在仙台球場，第一次親眼看到大谷在菜鳥球季對樂天時展現雙刀流後，他說他不敢相信，一個18歲的棒球員可以如此完美。伊文斯說在他的評分表中，大谷的直球和指叉球都是80分的最高分，打擊和防守也都是70分的高分，但最誇張的是，大谷的跑速。他說有一次在比賽中，坐他隔壁的他隊球探不可思議地問他，你的碼表是多少？剛剛他測了大谷從打擊區跑到一壘的速度，是3.83秒，應該按錯了吧，怎麼可能那麼快。伊文斯看了看自己的碼表，上面的數字是：3.83。伊文斯在升職回美後，持續派球探去觀察大谷，而米納西安就是其中一位。

大谷翔平(左)在高中時的跑壘速度，就很接近鈴木一朗(右)的水準。 2018 Topps 球員卡

在貝比魯斯二刀流的最後一年，他才投了17場比賽，但在當打者的130場比賽中打了29轟。那時正是投手當道的死球年代，29轟已經是歷史新高，打破了高懸35年的紀錄。不過這個紀錄，今年大谷只花了81場就打破了，成為史上首位投了10場比賽以上，還能打30支全壘打的唯一一人。順帶一提，這一轟也破了由楚奧特保持的天使隊史上半季最多轟紀錄。

貝比魯斯在1914年剛進大聯盟時，主要的身份是投手，從1915到1917，他連續三年的投球局數都超過300局，若以二刀流的場次，在生涯經歷347場後，大谷的長打率更勝貝比（5成52-5成41）。為了瞭解大谷目前的數字有多不可置信，運動畫刊的資深作家維度奇（Tom Verducci）特別整理了許多數字給大家看：

平均打擊離棒初速比索托（Juan Soto）更快：92.5-92.3英哩

球速比達比修還快：95.4-94.8英哩

跑速比光芒的亞羅薩瑞納（Randy Arozarena）還快：28.9-28.7英哩的衝刺速度

他是美聯歷史上第一位在明星賽前就能31轟和12次盜壘的

他不只在全壘打領先大聯盟，他的觸擊安打也是大聯盟第一（4支4，成功率也是第一）

而這位全壘打王還有一顆全大聯盟最難打的球之一：他的指叉球其對戰被打擊率是0成83，在大聯盟所有球種（起碼要有70次打數最後的對決球是用這顆）中和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的曲球並列最難打。在他大聯盟生涯丟過的389記指叉球中，只有9顆曾被打成安打，打擊率是0成69，而這9支安打，沒有出現過全壘打。

大谷翔平不但球速超快，指叉球更是威力無窮。 2020 Topps Gallery 球員卡

左打的大谷今年打左投手的長打率是6成47，在歷史上只有另三位左打者在單一球季中對左投手的長打率比他更高（紅雀先生穆修、貝比魯斯和鐵馬蓋瑞格，起碼要200個打席）。

投手大谷今年投了515顆快速球，打者翔平則面對過548次快速球。投手大谷在這些快速球中，只被打了5支長打，而打者翔平則打了25支長打。

2018年季後，大谷翔平動了湯米強手術，更讓懷疑論者紛紛跳出來說未來大谷一定要轉職專項。但經過兩年的蟄伏，大谷在2021年成為人類棒球歷史上最強的二刀流生物。有多強？

投手大谷目前堪比火箭人克萊門斯，打者翔平則可比威利梅斯

林煒珽製表