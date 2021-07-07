快訊

林昶佐再戰北市疫苗分配 遭酸「對萬華生活圈不清楚」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平雙刀出鞘 紅襪教頭柯拉：對他只有敬畏

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
天使隊大谷翔平。 美聯社
天使隊大谷翔平。 美聯社

天使隊大谷翔平今（7日）先發登板，對上紅襪繳7局失2分優質先發，進攻上也有4支1的表現，這讓親眼見證二刀流的紅襪教頭柯拉也折服，表示：「對他只有敬畏。」

大谷翔平此役用球精簡，僅花89球就完成7局工作，合計被敲5安失2分，附帶4次三振，控球問題也有所改善，本場甚至沒有出現任何一次保送，防禦率也下降至3.49。

柯拉賽後表示：「這裡是棒球的最高殿堂，我很難想像有人能在投球和打擊兩端都做到頂尖，老實說，我對他只有敬畏。」、「紅襪以前就想招募他了，我們做了很多，可惜沒有打動他，我想他比較喜歡南加州，看來他也確實到了自己喜歡的地方。」

對於大谷翔平是否為MVP的競爭者，柯拉表示：「我確實認為他是人選之一，甚至覺得聯盟應該特地為他設立獎項，畢竟歷史上能做到這樣的人只有貝比魯斯（Babe Ruth）和他而已。」

相關新聞

打擊差、跑得慢、調度爛 洋基變弱雞誰該負責？

經過最近連三個系列賽的失敗，美職紐約洋基隊要進入季後賽的希望已漸漸開始蒙上陰影與無望。誰是這一連串不振的戰犯？ 在過去一陣子美國紐約職業體壇出現一連串的驚奇與意外，在職籃NBA方面紐約尼克開低走

MLB／大谷翔平雙刀出鞘 紅襪教頭柯拉：對他只有敬畏

天使隊大谷翔平今（7日）先發登板，對上紅襪繳7局失2分優質先發，進攻上也有4支1的表現，這讓親眼見證二刀流的紅襪教頭柯拉也折服，表示：「對他只有敬畏。」 大谷翔平此役用球精簡，僅花89球

MLB／感謝隊友神守備 大谷「戀家」歸因投手丘

揮別前一場登板僅0.2局失7分的陰影，大谷翔平今天對上紅襪隊再次「投打二刀流」，不僅在1局下打回追平分，先發投出7局失2...

MLB／美媒列舉大谷5大進步點 可望問鼎年度MVP

日本球星大谷翔平投打兼具的二刀流身手轟動美國職棒大聯盟，美媒列舉他本季5大進步，可望問鼎年度最有價值球員（MVP）。天使...

MLB／連兩天秀超人美技 塔提斯跳接、雷射肩樣樣來

教士隊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）打擊火力無可挑剔，唯一讓人詬病的是他低下的守備能力，然而他認真起來也是秀味十足，對上國民的系列戰，他連兩場展現不可思議美技，證明其在防守端也能替

MLB／今日戰績表 小熊又輸費城人苦吞11連敗

MLB今日戰績表 釀酒人 vs. 大都會(延賽) 勇士 1:2 海盜 藍鳥 5:7 金鶯 印地安人 vs. 光芒(延賽) 道奇 1:2(10局) 馬林魚 老虎 5:10 遊騎兵 費城人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。