MLB／大谷翔平雙刀出鞘 紅襪教頭柯拉：對他只有敬畏

天使隊大谷翔平今（7日）先發登板，對上紅襪繳7局失2分優質先發，進攻上也有4支1的表現，這讓親眼見證二刀流的紅襪教頭柯拉也折服，表示：「對他只有敬畏。」

大谷翔平此役用球精簡，僅花89球就完成7局工作，合計被敲5安失2分，附帶4次三振，控球問題也有所改善，本場甚至沒有出現任何一次保送，防禦率也下降至3.49。

柯拉賽後表示：「這裡是棒球的最高殿堂，我很難想像有人能在投球和打擊兩端都做到頂尖，老實說，我對他只有敬畏。」、「紅襪以前就想招募他了，我們做了很多，可惜沒有打動他，我想他比較喜歡南加州，看來他也確實到了自己喜歡的地方。」

對於大谷翔平是否為MVP的競爭者，柯拉表示：「我確實認為他是人選之一，甚至覺得聯盟應該特地為他設立獎項，畢竟歷史上能做到這樣的人只有貝比魯斯（Babe Ruth）和他而已。」