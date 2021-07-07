MLB／連兩天秀超人美技 塔提斯跳接、雷射肩樣樣來

教士隊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）打擊火力無可挑剔，唯一讓人詬病的是他低下的守備能力，然而他認真起來也是秀味十足，對上國民的系列戰，他連兩場展現不可思議美技，證明其在防守端也能替球隊做出貢獻。

此役2局上、一壘有人，輪到捕手高姆斯（Yan Gomes）上場打擊，他擊出左外野深遠二壘安打，在一壘的卡斯楚（Starlin Castro）聽從三壘指亨利（Bob Henley）的指示奔向本壘，卻被即時回傳給捕手的塔提斯逮個正著，助球隊守下這關鍵的一分。

根據《Statcast》分析，小塔提斯這季轉傳，接球到出手只花0.62秒，傳球速度達95.8英哩(約154公里)，是名副其實的「雷射肩」，官網甚至大讚這是本季內野手轉傳最難的一球。

而昨天的比賽中，塔提斯的一次精彩跳接也博得滿堂彩，當時國民老將齊默曼（Ryan Zimmerman）敲出一支強勁飛球，正當所有人都以為這至少會是支長打時，手長腳長的塔提斯縱身一躍，在空中像是時間停止一般，硬生生接殺了這顆飛球，也讓現場主播破音大喊：「這個Play不可能做得比他更好了！他是個超人！」