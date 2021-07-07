聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／連兩天秀超人美技 塔提斯跳接、雷射肩樣樣來
教士隊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）打擊火力無可挑剔，唯一讓人詬病的是他低下的守備能力，然而他認真起來也是秀味十足，對上國民的系列戰，他連兩場展現不可思議美技，證明其在防守端也能替球隊做出貢獻。
此役2局上、一壘有人，輪到捕手高姆斯（Yan Gomes）上場打擊，他擊出左外野深遠二壘安打，在一壘的卡斯楚（Starlin Castro）聽從三壘指亨利（Bob Henley）的指示奔向本壘，卻被即時回傳給捕手的塔提斯逮個正著，助球隊守下這關鍵的一分。
根據《Statcast》分析，小塔提斯這季轉傳，接球到出手只花0.62秒，傳球速度達95.8英哩(約154公里)，是名副其實的「雷射肩」，官網甚至大讚這是本季內野手轉傳最難的一球。
而昨天的比賽中，塔提斯的一次精彩跳接也博得滿堂彩，當時國民老將齊默曼（Ryan Zimmerman）敲出一支強勁飛球，正當所有人都以為這至少會是支長打時，手長腳長的塔提斯縱身一躍，在空中像是時間停止一般，硬生生接殺了這顆飛球，也讓現場主播破音大喊：「這個Play不可能做得比他更好了！他是個超人！」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言