MLB／今日戰績表 小熊又輸費城人苦吞11連敗
MLB今日戰績表
釀酒人 vs. 大都會(延賽)
勇士 1:2 海盜
藍鳥 5:7 金鶯
印地安人 vs. 光芒(延賽)
道奇 1:2(10局) 馬林魚
老虎 5:10 遊騎兵
費城人 15:10 小熊
白襪 4:1 雙城
紅人 6:7 皇家
運動家 6:9 太空人
紅襪 3:5 天使
洛磯 3:4 響尾蛇
紅雀 6:5 巨人
洋基 12:1 水手
國民 4:7 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:10 印地安人 vs. 光芒
00:35 勇士 vs. 海盜
01:10 白襪 vs. 雙城
02:05 老虎 vs. 遊騎兵
02:10 紅人 vs. 皇家
02:10 釀酒人 vs. 大都會
03:40 印地安人 vs. 光芒(雙重戰)
04:07 紅襪 vs. 天使
07:05 藍鳥 vs. 金鶯
07:10 道奇 vs. 馬林魚
07:10 釀酒人 vs. 大都會(雙重戰)
08:05 費城人 vs. 小熊
08:10 運動家 vs. 太空人
09:40 洛磯 vs. 響尾蛇
09:45 紅雀 vs. 巨人
10:10 洋基 vs. 水手
10:10 國民 vs. 教士
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