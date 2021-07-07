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MLB／今日戰績表 小熊又輸費城人苦吞11連敗

聯合新聞網 / 整理
小熊投手群繼續爆炸，艾里耶塔1.2局就丟7分種下敗因，球隊苦吞11連敗。 美聯社
小熊投手群繼續爆炸，艾里耶塔1.2局就丟7分種下敗因，球隊苦吞11連敗。 美聯社

MLB今日戰績表

釀酒人 vs. 大都會(延賽)

勇士 1:2 海盜

藍鳥 5:7 金鶯

印地安人 vs. 光芒(延賽)

道奇 1:2(10局) 馬林魚

老虎 5:10 遊騎兵

費城人 15:10 小熊

白襪 4:1 雙城

紅人 6:7 皇家

運動家 6:9 太空人

紅襪 3:5 天使

洛磯 3:4 響尾蛇

紅雀 6:5 巨人

洋基 12:1 水手

國民 4:7 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:10 印地安人 vs. 光芒

00:35 勇士 vs. 海盜

01:10 白襪 vs. 雙城

02:05 老虎 vs. 遊騎兵

02:10 紅人 vs. 皇家

02:10 釀酒人 vs. 大都會

03:40 印地安人 vs. 光芒(雙重戰)

04:07 紅襪 vs. 天使

07:05 藍鳥 vs. 金鶯

07:10 道奇 vs. 馬林魚

07:10 釀酒人 vs. 大都會(雙重戰)

08:05 費城人 vs. 小熊

08:10 運動家 vs. 太空人

09:40 洛磯 vs. 響尾蛇

09:45 紅雀 vs. 巨人

10:10 洋基 vs. 水手

10:10 國民 vs. 教士

球隊戰績表

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