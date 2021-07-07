MLB／今日戰績表 小熊又輸費城人苦吞11連敗

教士隊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）打擊火力無可挑剔，唯一讓人詬病的是他低下的守備能力，然而他認真起來也是秀味十足，對上國民的系列戰，他連兩場展現不可思議美技，證明其在防守端也能替

2021-07-07 17:14