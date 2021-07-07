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MLB／感謝隊友神守備 大谷「戀家」歸因投手丘

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷今日先發好投，收下個人本季第4勝、美日生涯第50勝。 路透社
大谷今日先發好投，收下個人本季第4勝、美日生涯第50勝。 路透社

揮別前一場登板僅0.2局失7分的陰影，大谷翔平今天對上紅襪隊再次「投打二刀流」，不僅在1局下打回追平分，先發投出7局失2分的好表現，也隨著球隊最終以5：3贏球，收下個人本季第4勝、美日生涯第50勝。

「比起前一場先發，我感覺投球的節奏、機制更好。」大谷翔平表示：「我很適應天使球場的投手丘，幫助我保持投球機制穩定，到客場投手丘多少有點不同，這是我需要去調整的。」

大谷雖然在1局上被赫南德茲（Enrique Hernandez）敲出二壘打，加上馬丁尼茲（J.D. Martinez）敲出高飛犧牲打丟掉1分，不過接下來2到5局僅被敲1安，直到6局上被敲出兩安才又掉分。

6局上掉分後，大谷面對波賈茲（Xander Bogaerts）投出的一顆86.7哩卡特球被掌握住，深遠飛球眼見就要越過全壘打牆，還好天使隊中外野手拉加雷斯（Juan Lagares）在牆前跳起美技接殺，為大谷翔平守失分危機。

大谷表示：「這是很重要的守備，我認為這個守備影響了整個比賽的結局。」這個守備也讓大谷能夠用89球投完7局，被敲5支安打，丟掉2分，另有4次三振、沒有保送，防禦率下降到3.49，最快球速來到98.5哩，也有僅70哩的曲球。

總教練麥登（Joe Maddon）說：「他今天就是投球，沒有想做太多其他的事，他從面對第一個打者就投得很好，還有幾顆超慢曲球，速球控制更好、滑球也進入節奏。」

打者翔平也在首局敲出追平比數的1分打點二壘打，總計4打數1安打，有1安打、1得分，打擊率2成76，大谷翔平表示：「第一局的打點很棒，但我後來有兩出局、滿壘的機會沒把握，這是一個遺憾。」

大谷翔平 天使

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