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MLB／艾瓦瑞茲育嬰假回歸就雙響 太空人擴大領先運動家

中央社 / 休士頓6日綜合外電報導
艾瓦瑞茲育嬰假一回歸就單場雙響。 路透社
艾瓦瑞茲育嬰假一回歸就單場雙響。 路透社

靠著艾瓦瑞茲今天單場雙響，以及亞圖維關鍵時刻送回超前分的一壘安打，休士頓太空人今天後來居上，9比6撂倒奧克蘭運動家。

艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）育嬰假缺陣多時，今天甫歸隊棒子就熱得發燙，首局首打席開轟後，5局再轟出一記3分砲，幫球隊一舉追成6比6平手。

亞圖維（Jose Altuve）則是6局下相中快速球敲出中間方向安打，送回托羅（Abraham Toro）與史卓（Myles Straw），讓太空人此役第一次領先，8比6反超對手。

運動家今天第1局就先給太空人左投瓦德斯（Framber Valdez）下馬威，前4名打者敲出3支安打，其中歐森（Matt Olson）的一壘安打送回跑者，讓運動家1比0先馳得點。

第5棒平德（Chad Pinder）、第6棒勞瑞（Jed Lowrie）接連擊出帶有打點的安打後，運動家首局攻下3分。

太空人1局下還以顏色，靠艾瓦瑞茲2分砲追成2比3，但運動家2局上再添3分，擴大到6比2遙遙領先。

不過暫居美聯西區龍頭的太空人實力還是略勝一籌，4下追回1分後，5、6兩局各添3分，反觀運動家卻是後繼無力，2上之後再也沒能攻得分數，終場就以6比9敗陣。

本季至今運動家與太空人11度交手，太空人8勝3敗占盡上風。運動家過去16場比賽有11場吃下敗仗，太空人卻是氣勢正旺，在美聯西區續坐龍頭，領先更擴大到4.5場勝差。

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