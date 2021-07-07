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MLB／查普曼還是終結者嗎？教頭布恩：誰都能投第九局
洋基隊終結者查普曼（Aroldis Chapman）近期表現荒腔走板，近7場比賽防禦率高達16.88，今日賽前有記者問教頭布恩（Aaron Boone）誰會是查普曼的替代人選？他回答：「誰都可以。」
開季一度突破聯盟三振紀錄的查普曼，從6月10日對上雙城的大爆炸開始，就像變了個人似的，8場出賽有5場救援失分，也告吹2場比賽勝利，這讓布恩傷透腦筋，他表示：「我們有為他設計一些訓練菜單，包括拉長投球距離和傳接球的調整，希望他能找回季初的身手。」
至於這段期間洋基的終結者人選會是誰？布恩強調仍是查普曼，「我還是會派他上場，但我會刻意避開特定打者。當然我希望他能透過上場建立自信，進而解決問題，所以會讓他繼續擔綱終結者，不過視情況會讓他提早登板，誰都能投第九局。」
而今天面對水手的比賽中，在以取得12：1的大幅度領先下布恩選擇讓查普曼上場試試手感，主投1局無失分與3次三振，雖然帳面數據看起來優秀，其實他被敲了1支安打與2次保送，還出現一次誇張的大暴投。
Aroldis Chapman out here trying to hit fans 😂😂😂 pic.twitter.com/kckqlOp8ee— ❌❌❌ (@FTBVids_YT) July 7, 2021
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