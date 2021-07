MLB／查普曼還是終結者嗎？教頭布恩：誰都能投第九局

洋基隊終結者查普曼(Aroldis Chapman)近期表現荒腔走板,近7場比賽防禦率高達16.88,今日賽前有記者問教頭布恩(Aaron Boone)誰會是查普曼的替代人選?他回答:「誰都可以。」

開季一度突破聯盟三振紀錄的查普曼,從6月10日對上雙城的大爆炸開始,就像變了個人似的,8場出賽有5場救援失分,也告吹2場比賽勝利,這讓布恩傷透腦筋,他表示:「我們有為他設計一些訓練菜單,包括拉長投球距離和傳接球的調整,希望他能找回季初的身手。」

至於這段期間洋基的終結者人選會是誰?布恩強調仍是查普曼,「我還是會派他上場,但我會刻意避開特定打者。當然我希望他能透過上場建立自信,進而解決問題,所以會讓他繼續擔綱終結者,不過視情況會讓他提早登板,誰都能投第九局。」

而今天面對水手的比賽中,在以取得12:1的大幅度領先下布恩選擇讓查普曼上場試試手感,主投1局無失分與3次三振,雖然帳面數據看起來優秀,其實他被敲了1支安打與2次保送,還出現一次誇張的大暴投。

Aroldis Chapman out here trying to hit fans 😂😂😂 pic.twitter.com/kckqlOp8ee