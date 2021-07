MLB／「你怎能不愛他？」大谷翔平暖心舉動融化主播

天使隊大谷翔平今(7日)先發登板,一次對決紅襪打者阿洛尤(Christian Arroyo)時被敲出斷棒飛球,棒頭飛往投手丘附近,他親自將分離的棒頭交還給對方,讓該場主播驚呼「難以置信。」,《Fox》也將此影片放上推特表示「你怎能不愛他?」

How can you not love this guy?



