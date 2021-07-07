MLB／「你怎能不愛他？」大谷翔平暖心舉動融化主播

天使隊大谷翔平今（7日）先發登板，一次對決紅襪打者阿洛尤（Christian Arroyo）時被敲出斷棒飛球，棒頭飛往投手丘附近，他親自將分離的棒頭交還給對方，讓該場主播驚呼「難以置信。」，《Fox》也將此影片放上推特表示「你怎能不愛他？」

How can you not love this guy?



(via @BallySportWest) pic.twitter.com/8u5BuSGUi3 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 7, 2021

大谷翔平今天久違地先發登板，不但繳出7局失2分好投，場上的他也保持一貫的彬彬有禮，在2局下面對阿洛尤雖被擊出的斷棒嚇了一大跳，反應卻不慍不火，下投手丘親自把棒頭還給對方，還順勢拍了拍阿洛尤的肩膀。

轉播單位的主播看了大感驚訝，表示：「有多少明星球員在結束了半局還會這麼做？多半都頭也不回地走回休息室，大谷還親自把棒子還給打者，太難以置信了！」