MLB／燙到不行！大谷翔平二度獲單週最佳球員

聯盟今選出單週最佳球員,美聯毫無懸念由天使隊大谷翔平獲得,這是他三週內第二度獲獎,國聯則是由勇士隊年輕好手奧比斯(Ozzie Albies)榮膺此獎項。

上個月才獲得美聯單月最佳球員的大谷翔平,6月繳出打擊率.309、13轟與進攻指數(OPS)1.312的成績,助他在全壘數上超車藍鳥強打小葛雷諾( Vladimir Guerrero Jr.),而7月第一週也延續當時的火燙手感,上週出賽6場,打擊三圍.286/ .400/ 1.143,並敲出6發全壘打與8分打點,平均一場就敲出1轟。

而勇士隊奧比斯雖然長打不多,但單週繳出.400/ .407/ .760的誇張打擊三圍,附帶3轟與13分打點,榮膺國聯單週最佳球員。

Ohtani: .286/.400/1.143 with 6 homers and 8 RBI@ozzie: .400/.407/.760 with 3 homers and 13 RBI



