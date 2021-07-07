MLB／燙到不行！大谷翔平二度獲單週最佳球員

聯盟今選出單週最佳球員，美聯毫無懸念由天使隊大谷翔平獲得，這是他三週內第二度獲獎，國聯則是由勇士隊年輕好手奧比斯（Ozzie Albies）榮膺此獎項。

上個月才獲得美聯單月最佳球員的大谷翔平，6月繳出打擊率.309、13轟與進攻指數（OPS）1.312的成績，助他在全壘數上超車藍鳥強打小葛雷諾（ Vladimir Guerrero Jr.），而7月第一週也延續當時的火燙手感，上週出賽6場，打擊三圍.286/ .400/ 1.143，並敲出6發全壘打與8分打點，平均一場就敲出1轟。

而勇士隊奧比斯雖然長打不多，但單週繳出.400/ .407/ .760的誇張打擊三圍，附帶3轟與13分打點，榮膺國聯單週最佳球員。