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MLB／大谷粉絲也參戰！運動家歐森宣布參加全壘打大賽

聯合新聞網 / 綜合報導
運動家一壘手歐森（右）。 美聯社
運動家一壘手歐森（右）。 美聯社

距離全明星賽剩不到一個星期，曾稱大谷翔平為「世界級的打者」的運動家一壘手歐森（Matt Olson）今宣布他也要參加全壘打大賽，有望與偶像競逐冠軍金盃。

歐森本季首度入選明星賽，賽季至今敲出20轟的他也不放過前一天的全壘打大賽，目前確定參賽名單有天使隊大谷翔平（31轟）、大都會衛冕冠軍阿隆索（Pete Alonso）（15轟）、金鶯曼西尼（Trey Mancini）（15轟）、洛磯史托利（Trevor Story）（11轟）與皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）（20轟）共6人。

效力運動家的歐森與大谷翔平的天使同屬美聯西區，兩隊交手次數不在少數，過去他就盛讚這位二刀流球員：「如果他能保持健康，他會是世界級的打者，他是極少數的即便猜錯球路、依然可以痛擊你的那種打者」、「我們有開過玩笑，他根本是創建出來的球員，能投到100哩、還能打全壘打，還有不可思議的速度，他全部都能辦到。」

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