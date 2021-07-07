打擊差、跑得慢、調度爛 洋基變弱雞誰該負責？

經過最近連三個系列賽的失敗，美職紐約洋基隊要進入季後賽的希望已漸漸開始蒙上陰影與無望。誰是這一連串不振的戰犯？

在過去一陣子美國紐約職業體壇出現一連串的驚奇與意外，在職籃NBA方面紐約尼克開低走高，讓低迷好多年的尼克迷終於看到希望。同城的布魯克林籃網隊卻在一片奪冠期待下，最後人算不如天算，因為眾星輪流受傷，只能看著在季後賽擊敗自己的密爾瓦基公鹿代表東區爭NBA總冠軍。

但是！最讓人跌破眼鏡的應該是美國職棒紐約洋基隊。該隊從開季前被視為熱門奪冠球隊之一、進季後賽機率達91.5%、全聯盟總實力排名第二，經過勝少敗多的慘烈6月和7月初，目前摔到全聯盟總實力排名中段第13名。在美聯東區五隊中只贏最後一名的巴爾地摩金鶯隊，相當不利於前進季後賽之路，洋基隊目前面臨的問題很多，已經打到整季一半的賽程了，戰績排名尷尬，是要做「買家」，交易一些球員補強球隊，繼續賭下半季？還是當「賣家」，將球隊幾名有價值性球員交換出去，換些有潛力和低薪的球員，為來年再戰做準備？

其次的問題還有，面對這一陣子不順的球風和戰績，誰應該負較多的責任？老闆史坦布里納(Hal Steinbrenner)本人？長年功勳老臣總管凱許曼(Brain Cashman)？還是第一線作戰的經理教練布恩(Aaron Boone)？

洋基本季勝率勉強維持在5成附近，但在美聯東區只排名第4，總教練布恩似乎也是束手無策，只能等總經理凱許曼進行更積極的補強。 美聯社

先看問題的本質面，洋基隊截至7月5日止，戰績42勝41負，勝率還是在5成，目前進季後賽資格生死未卜，美聯東區競爭激烈，雖說是凶險，但也還沒斷氣。但洋基隊球迷已經受不了、氣炸了，過去一周打電話至紐約call in體育節目抱怨幹譙的一大堆。其實歸納起來，也就是洋基隊連敗給長年死對頭波士頓紅襪隊、最近當紅炸子雞的洛杉磯天使隊和同城隊伍紐約大都會隊。

輸給百年世仇紅襪隊算是最氣的，今年兩隊遭遇兩系列賽程，共6場比賽，洋基全敗，要知道兩隊的恩怨情仇達一世紀，大家彼此有贏有輸，但今年目前為止洋基沒贏過一場，讓很多長期支持的球迷甚至發起拒絕看洋基的比賽。而對上天使系列賽也是，原本要打四場比賽，最後一場因天氣改期，三場比賽洋基只小勝了一場，天使隊今年因為大谷翔平大爆發的表現，在整個聯盟、西岸和洛杉磯地區的球隊和球員支持率突然竄升。洋基本來是希望藉由天使來紐約這次機會好好展示一下火力，最後反而被天使收服。

洋基去年對紅襪打出9勝1敗佳績，但本季至今6場對戰全敗，真的是面子上完全掛不住。 美聯社

最悶的是6月30日系列戰的第三場(後來成為最後一場)，洋基一開始就把先發的大谷給打個半死，一局不滿就把大谷打趴，沒想到天使反撲、洋基牛棚擋不住，天使轉敗為勝。

另外洋基終結投手查普曼(Aroldis Chapman)最近也頻出狀況，包含上週末7月4日國慶日當天地鐵大戰單日雙賽的第一場，最後也是守不住只領先一分的局面，讓大都會反撲成功。讓大都會隊也因為這場敗戰，確認地鐵大戰系列賽敗陣。當天先發投手柯爾(Garit Cole)第四局被換下投手丘時，洋基球場現場球迷喝倒采，場面憤怒又尷尬。

洋基王牌終結者查普曼最近3次上場僅僅只能撐1.1局，但投了6次保送、被打5支安打，失掉9分全是責失，近9場兩度被轟滿貫砲，洋基球迷看他提油...不是(現在大聯盟不准用油了)，是抱薪救火都很提心吊膽。 美聯社

洋基隊其實整體實力當然不差，球隊總薪資也列大聯盟第三，這幾年的建軍方向就是強打強投，目前的贏球模式就是靠重砲，只有單場比賽有一到兩支以上的全壘打，洋基就贏球，只要該場比賽先發投手能夠壓制，就能夠取得勝利。相反地，沒有全壘打、先發投手撐不住，那該隊就輸球。總薪資高，勝率不佳，也就是說錢是砸下去了，但看不到效果，這也目前洋基最大的問題。

洋基一直有個外號，叫布朗士轟炸機(Bronx Bomber)，指洋基隊長期以來就是靠強打壓制，但轟炸機雖然炸射力道大，但卻沒有戰鬥機快速，攻擊機靈巧。加上洋基的重砲全是右打，一來缺乏多元性，二來也沒能站上洋基右外野短淺的便宜，這也是目前洋基隊的大問題和隱憂。

洋基整季盜壘數只有17次，和中段班的華盛頓國民隊37次與前段班坦帕灣光芒隊的55次與第一名的聖地牙哥教士隊77次比起來，有很恐怖明顯的差別。上述幾支球隊都算是目前大聯盟的新貴球隊，強打還要加上快攻，強力棒球之外還添上快速棒球，讓比賽更加好看、具侵略性。

洋基陣中有賈吉、史丹頓、桑契斯等高薪巨砲，但團隊全壘打也只有108轟，在大聯盟只排名第10，盜壘成功17次則是敬陪末座！ 美聯社

此外最近一個月來、洋基救援投手牛棚的崩壞，使得布朗士轟炸機原本轟炸任務已經不順，還不時遭受反擊。洋基很少當賣家，向來就是砸錢，所以估計明星賽前後，洋基隊不會輕言放棄，但這對總管凱許曼來說是個小賭，他日前在記者會上已經明示，將會再做交易，雖沒說是補強或保存未來實力，但洋基隊向來不會太早言輸，紐約市場和洋基傳統也容不下洋基擺爛，但如果洋基隊今年要真打不進季後賽，即使有過多次奪冠戰功的凱許曼也會進入留校察看期。

就短期與現況來說，洋基在經過上周末的地鐵大戰失利後，近10場比賽輸7場，接下來在明星賽前還有西區之旅的西雅圖水手和休士頓太空人隊之旅，明星賽後的7月中下旬，還要與冤家紅襪對打兩系列賽八場比賽，外加相當不好打的同區坦帕灣光芒系列賽。如果這些戰事還是不利的話，那麼7月底前教練布恩可能就會結束這長達三年半的紐約任期了。