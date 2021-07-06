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MLB／百年難得一見 ！「運動畫刊」誇大谷更勝貝比魯斯

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平(左)、貝比魯斯（右）。 截圖自ESPN推特
大谷翔平(左)、貝比魯斯（右）。 截圖自ESPN推特

大谷翔平的二刀流實力日趨成熟，本季至今更穩居全壘打王寶座，美國知名運動雜誌《運動畫刊》以「大谷翔平不只是貝比魯斯，他還要更好」為題，特地報導這位來自日本的棒球好手。

日前聯盟公布明星賽決選名單，大谷翔平同時以投手、打者雙重身份入圍，成為歷史第一人，這是連貝比魯斯（Babe Ruth）都未曾達到的成就，《運動畫刊》寫道：「大谷翔平是百年難得一見的棒球奇才，已經不能拿他與貝比魯斯相比。」

事實上，貝比魯斯發揮二刀流專長僅限於1918和1919兩個賽季，隔年他就放棄雙棲霸業專職野手，當時他表示：「外野才是屬於我的地方，每天上場，並且投手、打擊兩邊跑，對手臂的負荷實在太大。」

而2018挑戰大聯盟的大谷翔平，當時美國媒體就以「下一位貝魯斯」盛讚，不過現在回頭看，能將二刀流自始至終保留的只有大谷翔平一人，他的單季全壘打數已經超越貝魯斯身為投手時的單季29支，或許兩人的差距已經不可同日而語了。

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