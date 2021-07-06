MLB／道奇詛咒？無安打後一瀉千里 小熊苦吞10連敗
小熊今天（6日）再以3：13慘敗於費城人，苦吞近期的10連敗，本季戰績跌破五成，野手索加德（Eric Sogard）本季甚至已登板「娛樂」觀眾5次，而這一切的源頭就是台灣時間6月25日的無安打比賽。
Who knew that a no-hitter could dramatically change the fate of two teams:— Bob Nightengale (@BNightengale) July 5, 2021
The #Cubs no-hit the #Dodgers on June 24, and ever since that night:
The Dodgers haven't lost, going 9-0, outscoring their opponents, 51-19.
The Cubs haven't won, 0-9, outscored by their opponents, 55-22.
25日時小熊先發投手戴維斯（Zach Davies）與牛棚聯手上演無安打比賽，當時的苦主道奇隊在隨後取得9連勝，期間得失分差為51-19，而好巧不巧，無安打後的小熊在那之後打出0勝9敗的戰績、得失分差22-55，而今天過後也正式吞下10連敗難堪紀錄。
據大聯盟專欄寫手羅傑斯（Jesse Rogers）指出，本季身為野手的索加德已經替球隊登板5次，已經追平過去100個球季單一小熊野手站上投手丘的次數。
Per @ESPNStatsInfo: Eric Sogard's 5 appearances as a pitcher this season are already the most in a CAREER by a Cubs position player over the last 100 seasons.— Jesse Rogers (@JesseRogersESPN) July 6, 2021
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