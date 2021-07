MLB／紅襪終結者對大谷爆粗口 網友嗆：準備被日本國民圍剿

今天是美國時間7月5日,也是天使隊大谷翔平的生日,可惜最後一個打席面對紅襪終結者歐塔維諾(Adam Ottavino),他將球打進佈陣未能成為關鍵英雄,不過歐塔維諾當下激勵自己的粗口卻引發熱議。

9局下2出局,一、二壘有人時輪到大谷翔平上場打擊,他在1好3壞時出棒強拉成右外野飛球,不料卻打進對方守備佈陣,在一壘遭到刺殺,比賽也宣告結束,振奮的歐塔維諾此時面向大谷嘴中念念有詞,《FOX Sports》 分析師韋蘭德(Ben Verlander)表示他當時說出:「生日快樂,Bitch!」

歐塔維諾一時的失言招來眾怒,韋蘭德就指責他不應該在對手面前挑釁,「甚至對方還從他手中擊出擊球初速超過100英里的強勁飛球,你只是運氣好手下救援成功而已!」,也有網友留言「他準備被全體天使球迷和日本國民撻伐了」、「期待他明天上場會遭受怎樣的噓聲」。

OH HELL NO!!



Adam Ottavino yelled, “Happy Birthday, bitch” after the last out. Nobody yells at Shohei Ohtani. Also the man just hit a ball over 100mph off of you. You got lucky to get him out.



