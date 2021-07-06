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MLB／紅襪終結者對大谷爆粗口 網友嗆：準備被日本國民圍剿
今天是美國時間7月5日，也是天使隊大谷翔平的生日，可惜最後一個打席面對紅襪終結者歐塔維諾（Adam Ottavino），他將球打進佈陣未能成為關鍵英雄，不過歐塔維諾當下激勵自己的粗口卻引發熱議。
“Bye bye fucking happy birthday bitch” pic.twitter.com/EuoXuMi7i7— Former Angels Ace Griffin Canning 🛁 (@RealAngelSavior) July 6, 2021
9局下2出局，一、二壘有人時輪到大谷翔平上場打擊，他在1好3壞時出棒強拉成右外野飛球，不料卻打進對方守備佈陣，在一壘遭到刺殺，比賽也宣告結束，振奮的歐塔維諾此時面向大谷嘴中念念有詞，《FOX Sports》 分析師韋蘭德（Ben Verlander）表示他當時說出：「生日快樂，Bitch！」
歐塔維諾一時的失言招來眾怒，韋蘭德就指責他不應該在對手面前挑釁，「甚至對方還從他手中擊出擊球初速超過100英里的強勁飛球，你只是運氣好手下救援成功而已！」，也有網友留言「他準備被全體天使球迷和日本國民撻伐了」、「期待他明天上場會遭受怎樣的噓聲」。
OH HELL NO!!— Ben Verlander (@BenVerlander) July 6, 2021
Adam Ottavino yelled, “Happy Birthday, bitch” after the last out. Nobody yells at Shohei Ohtani. Also the man just hit a ball over 100mph off of you. You got lucky to get him out.
https://t.co/z2mdtiY5YD
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