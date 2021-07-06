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MLB／紅襪終結者對大谷爆粗口 網友嗆：準備被日本國民圍剿

聯合新聞網 / 綜合報導
紅襪終結者歐塔維諾。 美聯社
紅襪終結者歐塔維諾。 美聯社

今天是美國時間7月5日，也是天使隊大谷翔平的生日，可惜最後一個打席面對紅襪終結者歐塔維諾（Adam Ottavino），他將球打進佈陣未能成為關鍵英雄，不過歐塔維諾當下激勵自己的粗口卻引發熱議。

9局下2出局，一、二壘有人時輪到大谷翔平上場打擊，他在1好3壞時出棒強拉成右外野飛球，不料卻打進對方守備佈陣，在一壘遭到刺殺，比賽也宣告結束，振奮的歐塔維諾此時面向大谷嘴中念念有詞，《FOX Sports》 分析師韋蘭德（Ben Verlander）表示他當時說出：「生日快樂，Bitch！」

歐塔維諾一時的失言招來眾怒，韋蘭德就指責他不應該在對手面前挑釁，「甚至對方還從他手中擊出擊球初速超過100英里的強勁飛球，你只是運氣好手下救援成功而已！」，也有網友留言「他準備被全體天使球迷和日本國民撻伐了」、「期待他明天上場會遭受怎樣的噓聲」。

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