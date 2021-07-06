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MLB／曾嗆能三振貝比魯斯 紅襪投手解決大谷後飆髒話

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
紅襪隊後援投手歐塔維諾。 路透
紅襪隊後援投手歐塔維諾。 路透

曾說出每打席都能三振貝比魯斯（Babe Ruth）的狂言，紅襪隊後援投手歐塔維諾（Adam Ottavino）今天面對大谷翔平拿下最後出局數，解決他的瞬間背對大谷喊出「生日快樂，賤人！」在網路上引發熱議，而他賽後談到9局的危機，他表示心裡想著不要輪到大谷的棒次，但既然碰上了，就只能拿出最好的球路跟他輸贏。

天使今天以4：5不敵紅襪，大谷5打數敲出1安打，第9局在一、二壘有人的打席面對歐塔維諾，沒能一棒當英雄，打向二壘遭到刺殺，結束天使的9局攻勢。

大谷為第9局的第6位打者，歐塔維諾說：「我試著避免輪到他的打席，我腦中想著別讓大谷上來，但最終還是發生了，到了那個瞬間，就是準備戰鬥的時刻了，那是個有趣的狀況。」

歐塔維諾最終以一記掉進紅中的80哩滑球取得出局數，大谷雖打得強勁，但直接打進佈陣。歐塔維諾說：「我不確定他是鎖定什麼球路，我只是拿出我最好的一球跟他輸贏，當時有守備佈陣，我覺得那是很好的賭注，最終也確實奏效。」

紅襪教頭柯拉（Alex Cora）稱讚歐塔維諾在這個打席的表現，「他在面對大谷的打席表現出色，大谷是個威脅，我們今天在面對他時做得不錯，這感覺就像面對邦茲（Barry Bonds），每個人都是全心投入在每一球、每次揮棒。」

棒壇陷入大谷狂熱，今天又碰上大谷生日，3萬8000名球迷多數都是為了大谷而來，柯拉現場見證了球迷為大谷瘋狂的模樣，「我在南加州打過一段時間，我從沒見過球迷這麼早就來球場，而且全都待到最後，感覺他在打擊區上的每一球，都會聽見球迷『喔…』『啊…』的聲音，這對棒球是好事。」

紅襪 天使 大谷翔平

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