MLB／累積6000壘打數！普荷斯紀錄之夜惜敗馬林魚

本季季中轉戰道奇的「生化人」普荷斯(Albert Pujols)棒子漸漸回溫,代打不時有好表現,今(6日)面對馬林魚更達成生涯6000壘打數的壯舉,可惜道奇未能把握勝機,終場以4:5輸球,也中斷最近的9連勝。

Tonight, Albert Pujols became just the 4th player in MLB history to reach 6,000 total bases in his career. 👏

The others:

- Hank Aaron

- Stan Musial

- Willie Mays pic.twitter.com/NLLzlA4bRI