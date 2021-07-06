快訊

獨／北市聯醫忠孝院區2醫護「無症狀確診」 90人遭匡列

83萬人搶先上網登記疫苗…非金馬澎算數嗎？指揮中心回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／累積6000壘打數！普荷斯紀錄之夜惜敗馬林魚

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇「生化人」普荷斯。 美聯社
道奇「生化人」普荷斯。 美聯社

本季季中轉戰道奇的「生化人」普荷斯（Albert Pujols）棒子漸漸回溫，代打不時有好表現，今（6日）面對馬林魚更達成生涯6000壘打數的壯舉，可惜道奇未能把握勝機，終場以4：5輸球，也中斷最近的9連勝。

據《FOX》指出，普荷斯成為聯盟歷史第4位生涯打出超過6000壘打數的球員，排在前頭的分別有漢克阿倫（Hank Aaron）的6,856、穆休（Stan Musial）的6.134，以及梅斯（ Willie Mays）的6.080。

此役道奇派出全明星賽遺珠布勒（Walker Buehler）登板先發，他主投5局失4分（3責失），用球數93球下場，當時道奇還以2：4落後馬林魚，直到8局才做出反攻。

今日排在先發打序的普荷斯為8局首棒打者，他率先敲出一支安打上壘，達成生涯6000壘打數，道奇隨後派上貝蒂（Matt Beaty）上場代跑，捕手史密斯（Will Smith）與孟西（Max Muncy）接連選到保送形成滿壘，馬林魚更換投手赫斯（David Hess）卻再次投出保送失分，又讓貝林格（Cody Bellinger）敲出高飛犧牲打追平比分，最終才三振波拉克（AJ Pollock）即時止血，讓分數咬在4：4平手。

然而8局下半道奇投手岡薩雷茲（Victor Gonzalez）卻挨了阿法羅（Jorge Alfaro）陽春砲超前比分，9局道奇再也無力反攻，終場就以4：5落敗，可惜未能在生化人紀錄之夜畫龍點睛。

相關新聞

MLB／沒等到生日轟 大谷翔平打出更稀有的一壘打

「二刀流」大谷翔平今天度過美國時間27歲生日，無緣用破紀錄的第32轟幫自己慶生，倒是出現更稀有的一壘打，中斷連7安都是全...

MLB／累積6000壘打數！普荷斯紀錄之夜惜敗馬林魚

本季季中轉戰道奇的「生化人」普荷斯（Albert Pujols）棒子漸漸回溫，代打不時有好表現，今（6日）面對馬林魚更達成生涯6000壘打數的壯舉，可惜道奇未能把握勝機，終場以4：5輸球，也中斷最近的

MiLB／徐基麟後援無失分 林暉盛中繼3局失1分無關勝敗

旅美費城人隊新人聯盟投手徐基麟今天後援登板，投1局有1K、無失分；洛杉磯道奇隊新人聯盟投手林暉盛今天中繼投3局失1分責失...

MLB／今日戰績表 馬林魚開中止道奇9連勝

MLB今日戰績表 紅雀 5：3 巨人 道奇 4：5 馬林魚 白襪 5：6 雙城 勇士 1：11 海盜 印地安人 8：9 光芒 釀酒人 2：4 大都會 老虎 7：3 遊騎兵 費城人 13

MLB／大谷抱枕掀排隊熱潮 本人拿到卻先搥幾下

今天是美國時間7月5日，也是大谷翔平的27歲生日，天使球團為今天前1萬4000名進場球迷準備大谷抱枕禮物，也掀起球迷排隊...

MLB／紅襪爭取大谷經過曝光 「盼成第二位二刀流的家」

大谷翔平成為本季熱議話題，天使今天與紅襪隊展開3連戰，波士頓媒體以超長文揭露2017年底爭取大谷的經過，主打芬威球場曾是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。