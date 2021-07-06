MLB／累積6000壘打數！普荷斯紀錄之夜惜敗馬林魚

本季季中轉戰道奇的「生化人」普荷斯（Albert Pujols）棒子漸漸回溫，代打不時有好表現，今（6日）面對馬林魚更達成生涯6000壘打數的壯舉，可惜道奇未能把握勝機，終場以4：5輸球，也中斷最近的9連勝。

Tonight, Albert Pujols became just the 4th player in MLB history to reach 6,000 total bases in his career. 👏

The others:

- Hank Aaron

- Stan Musial

- Willie Mays pic.twitter.com/NLLzlA4bRI — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 6, 2021

據《FOX》指出，普荷斯成為聯盟歷史第4位生涯打出超過6000壘打數的球員，排在前頭的分別有漢克阿倫（Hank Aaron）的6,856、穆休（Stan Musial）的6.134，以及梅斯（ Willie Mays）的6.080。

此役道奇派出全明星賽遺珠布勒（Walker Buehler）登板先發，他主投5局失4分（3責失），用球數93球下場，當時道奇還以2：4落後馬林魚，直到8局才做出反攻。

今日排在先發打序的普荷斯為8局首棒打者，他率先敲出一支安打上壘，達成生涯6000壘打數，道奇隨後派上貝蒂（Matt Beaty）上場代跑，捕手史密斯（Will Smith）與孟西（Max Muncy）接連選到保送形成滿壘，馬林魚更換投手赫斯（David Hess）卻再次投出保送失分，又讓貝林格（Cody Bellinger）敲出高飛犧牲打追平比分，最終才三振波拉克（AJ Pollock）即時止血，讓分數咬在4：4平手。

然而8局下半道奇投手岡薩雷茲（Victor Gonzalez）卻挨了阿法羅（Jorge Alfaro）陽春砲超前比分，9局道奇再也無力反攻，終場就以4：5落敗，可惜未能在生化人紀錄之夜畫龍點睛。