MLB／沒等到生日轟 大谷翔平打出更稀有的一壘打

「二刀流」大谷翔平今天度過美國時間27歲生日，無緣用破紀錄的第32轟幫自己慶生，倒是出現更稀有的一壘打，中斷連7安都是全壘打的罕見紀錄，第9局的關鍵打席無法建功，天使終場以4：5不敵紅襪隊。

天使今天與紅襪展開3連戰，大谷擔任先發第2棒、指定打擊出賽，5打數敲出1安打，賽後打擊率2成77。

至今天賽前，大谷已經連7支安打都是全壘打，此役終於出現全壘打以外的安打，他在第5局二壘有人時打出左外野平飛安打，這僅是他本季第26支一壘打，而他光是全壘打就轟了31發，要看到大谷敲一壘打比全壘打還難。

現場不少球迷舉著看板祝大谷生日快樂！ 美聯社

趁著大谷的安打，二壘上的羅哈斯（Jose Rojas）直衝本壘，一開始判定安全回壘，但經由重播輔助判決後改判，大谷的1分打點、天使的第3分被沒收，大谷則是趁傳站上二壘。

紅襪的5：3領先在9局下差點失守，羅哈斯的安打先幫天使追回1分，大谷在兩出局、一二壘有人時上場，球迷期待他的英雄時刻出現，但結局是二壘方向滾地球出局。

紅襪在系列賽搶下頭香，阿洛尤（Christian Arroyo）的陽春砲為球隊首開紀錄，狄佛斯（Rafael Devers）第4局敲出兩分砲，單場3安打貢獻3打點。

兩隊明天續戰，大谷將擔綱先發投手出賽，這是他前次被洋基隊0.2局打爆後再次登板投球，再度挑戰美日通算50勝，他將同場遭遇以9勝居美聯勝投榜第二位的伊瓦迪（Nathan Eovaldi）。