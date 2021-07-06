MiLB／徐基麟後援無失分 林暉盛中繼3局失1分無關勝敗

旅美費城人隊新人聯盟投手徐基麟今天後援登板，投1局有1K、無失分；洛杉磯道奇隊新人聯盟投手林暉盛今天中繼投3局失1分責失分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟新人聯盟賽事費城人隊今天與底特律老虎隊交手，費城人隊比賽前半段沒能拿下分數，7局打完0比3落後。

費城人隊台灣投手徐基麟8局下半登板後援，三振抓到第一個出局數後被敲出安打，接著讓打者敲出雙殺打化解失分危機；徐基麟今天總計投1局被敲1支安打，投出1次三振、無失分，賽後防禦率9.82。

費城人隊9局靠著安打、接連3次四壞保送，滿壘時擠回1分，再靠著滾地球跑回第2分，但攻勢沒有延續，終場以2比3吞敗。

新人聯盟道奇隊今天與辛辛那提紅人交手，道奇隊先發投手比賽前半段就有狀況，投3局失掉3分（2分責失分），林暉盛4局球隊1比3落後時接手中繼。

林暉盛4局讓打者3上3下，5局被首名打者敲出三壘打、暴投失掉1分，接著再連抓3個出局數，6局林暉盛先投出觸身球保送，1人出局後被敲安打，接著讓打者敲出雙殺打、化解失分危機。

兩隊比賽後半段攻勢往來，8局打完兩隊6比6戰成平手，道奇隊9局下靠著再見安打以7比6順利拿下勝利；林暉盛今天總計投3局被敲2支安打，投出3次三振，失掉1分責失分、無關勝敗，賽後放禦率8.44。