快訊

未煮熟肉中常見弓形蟲寄生蟲！研究發現：可能與這種癌有關

MLB／大谷抱枕掀排隊熱潮 本人拿到卻先搥幾下

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

今天是美國時間7月5日，也是大谷翔平的27歲生日，天使球團為今天前1萬4000名進場球迷準備大谷抱枕禮物，也掀起球迷排隊熱潮，還讓球場保全人員猶豫是否要提早開門。

天使在5月底公布了6到9月的進場禮，其中就包括了7月5日一戰的「大谷枕頭」，日前由翻譯水原一平拿著抱枕亮相，也早早掀起球迷熱議，留言「可以睡在大谷上面」、「這是唯一可以貼近大谷的方式」。

大谷抱枕的魅力驚人，今天美、日媒體都現場報導賽前排隊盛況，日本電視台捕捉到大谷翔平賽前拿到自己的抱枕，先是對著抱枕搥了幾下，還拿去與水原一平分享的可愛模樣。

拿到大谷抱枕的球迷，已在推特上湧現不少「炫耀文」，今天現場採訪的記者也會收到大谷抱枕，就有記者透過推特分享，馬上引來同業羨慕的目光，天使官網記者羅林傑（Rhett Bollinger）的分享文底下，還有球迷要他「開個價吧！」

天使 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平確定明星賽雙刀出鞘 只差哪1局登板

中職／這題好難！大谷凱倫談大谷翔平 ：實力天差地遠

MLB／追「棒子爺」紀錄有難度 大谷翔平仍有望挑戰年度MVP

MLB／大谷翔平從XL變3XL 曹竣崵：天使找到使用說明書

相關新聞

MLB／看大谷在大聯盟成重砲 松井秀喜了卻遺憾

大谷翔平本季已累積31轟，在明星賽前就追平亞洲球員單季最多轟紀錄，紀錄保持人松井秀喜也驚嘆，大谷累積全壘打的速度令他驚訝...

MLB／紅襪爭取大谷經過曝光 「盼成第二位二刀流的家」

大谷翔平成為本季熱議話題，天使今天與紅襪隊展開3連戰，波士頓媒體以超長文揭露2017年底爭取大谷的經過，主打芬威球場曾是...

MLB／年度MVP已不夠 紅襪教頭：應該為大谷創造新獎項

天使今天與紅襪隊展開3連戰，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）盛讚大谷翔平本季的表現，已經不是MVP可以形容，「我們應該...

MLB／大谷翔平確定明星賽雙刀出鞘 只差哪1局登板

大谷翔平在明星賽以投手、野手雙料入選，成為大聯盟史上第一人，執掌美聯明星隊兵符的光芒教頭凱許（Kevin Cash）也確...

MLB／停賽期可能再延長 道奇教頭不認為包爾能如期回歸

道奇隊「科學怪投」包爾（Trevor Bauer）日前被一名女性指控性暴力犯罪，目前聯盟為了調查事實細節，對他進行停賽7天，教頭羅伯玆（Dave Roberts）受訪時透露，他不認為包爾能在7天後如期

MLB／大谷抱枕掀排隊熱潮 本人拿到卻先搥幾下

今天是美國時間7月5日，也是大谷翔平的27歲生日，天使球團為今天前1萬4000名進場球迷準備大谷抱枕禮物，也掀起球迷排隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。