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MLB／停賽期可能再延長 道奇教頭不認為包爾能如期回歸

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇隊「科學怪投」包爾（Trevor Bauer）日前被一名女性指控性暴力犯罪，因此被大聯盟停賽7天。 美聯社
道奇隊「科學怪投」包爾（Trevor Bauer）日前被一名女性指控性暴力犯罪，因此被大聯盟停賽7天。 美聯社

道奇隊「科學怪投」包爾（Trevor Bauer）日前被一名女性指控性暴力犯罪，目前聯盟為了調查事實細節，對他進行停賽7天，教頭羅伯玆（Dave Roberts）受訪時透露，他不認為包爾能在7天後如期回歸賽場，甚至可能再延長。

據《ESPN》報導，大聯盟有權在球員工會的同意批准下，以爭取更多調查時間為由延長留職停薪日數，包爾日前遭到一位名叫希爾（Hill）的女性指控，表示過去曾對她進行粗暴的性行為，並嚴重傷害了她的身心，不過包爾否認，而這一切目前交由聯盟調查。

少了包爾的道奇先發輪值，昨日對上國民策略改為「牛棚日」，僅有2名投手頭超過1局，總共動用8名投手進行車輪戰，教頭羅伯玆表示為了讓陣中先發投手獲得充分的休息時間，美國時間週三將再動用一次牛棚日，日前普萊斯（David Price）也請纓上陣，表示球隊若有需要自己隨時可以重返先發崗位。

性行為

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