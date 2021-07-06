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MLB／看大谷在大聯盟成重砲 松井秀喜欣慰

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

大谷翔平本季已累積31轟，在明星賽前就追平亞洲球員單季最多轟紀錄，紀錄保持人松井秀喜也驚嘆，大谷累積全壘打的速度令他驚訝，看到大谷在大聯盟成長為長程打者，更為松井了卻遺憾。

松井在2004年締造31轟，多年來沒有其他亞洲球員可以突破，直到今年大谷的爆炸性演出，他只用78場打者出賽就追平，而當年松井是在第159場出賽敲出第31轟。

松井回憶自己效力洋基隊時，隊上有吉安比（Jason Giambi）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、薛菲爾德（Gary Sheffield）等重砲，力量被他們壓倒，他也自認很難在這裡算得上長程打者，但現在的大谷已是像他們那樣的打者。

松井表示，「大谷對打擊有探究心，加上他的訓練、天賦，讓他成為大聯盟最好的長程打者之一。」

松井也坦言，「以前日本球迷期望我在大聯盟成為長程打者，他們應該對我失望了，但現在看到大谷，看到日本人也能在大聯盟成為長程打者，真的覺得很暢快。」

松井盛讚大谷的表現挑戰著棒壇長久以來的認知，「支持大谷的人、想成為大谷的男孩越來越多，身為一位棒球迷，我很期待看到大谷繼續發光，承載著這些球迷、少年們的夢想。」

大聯盟 Alex Rodriguez 大谷翔平

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